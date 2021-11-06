Gasly: "Hızlı görünüyoruz"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, ilk seansta Mercedes ve Red Bull pilotlarının en yakın takipçisiydi ve iyi bir performans ortaya koydu. İkinci seansta da yine iyi turlar çıkardı ve Carlos Sainz'ın gerisinde altıncı oldu.

Buna karşılık Gasly, ikinci seanstaki en hızlı turunda her şeyi bir araya getirmediğini söyledi ve araçta daha fazlası olduğunu söyleyerek, hafta sonu için pozitif konuştu.

Gasly, "Doğruyu söylemek gerekirse bugünden çok memnunum."

"Her iki seansta da ilk altıya girmeyi başardım ve şu ana kadar araçla ilgili pek çok olumlu şey var. Sanırım cumartesi günü, bundan biraz daha fazla performans bulabiliriz."

"Pist gerçekten çok kaygan, ki bu harika bir his değil ama buna rağmen hâlâ çok rekabetçi görünüyoruz. Bu yüzden gerçekten çok mutlu olduğumu söylemem lazım."

"Yarış temposuna bakarsam, lastikler oldukça iyi hissettirdi. Genel olarak baktığımızda Meksika pistinin, özellikle Austin'deki son yarışa kıyasla sert lastikler için o kadar da zor olmadığını biliyoruz ama şu ana kadar yaptığımız uzun sürüşlerden gayet memnunuz."

"Şimdi sadece pazar gününden önce analizler yapmamız gerekiyor." dedi.

En hızlı turuyla ilgili Gasly, "Yumuşak lastikle attığım turu beğenmedim ama mühendisim en yakın rakiplerimize kıyasla çok fazla şey kaybetmediğimizi söyledi. Aracın daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum ve biraz daha ayarlar üzerinde çalışmalıyız. Ancak genel anlamda her şey Austin'e kıyasla çok daha iyiydi ve sıralama turları için iyimserim." dedi.

Bu hafta sonu yeni motora geçen Yuki Tsunoda ise her iki seansta da, önceki hafta sonlarına kıyasla daha rekabetçiydi.

Günün ardından yorum yapan Japon sürücü, "Bugünden çok memnunum. Aracın dengesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum ve ilk seansa başlar başlamaz güçlü bir tempoya sahiptik."

"Elbette grid cezamız var ve bu da sıralama turlarına olan yaklaşımımızın biraz farklı olacağı anlamına geliyor. Fakat mühendislerle bu gece analiz edebileceğimiz çok önemli veriler topladık."

"Temel odak noktam yarış. Bugün sıralama performansından ziyade uzun sürüşlere odaklandım ve şu ana kadar araç içerisinde kendimi çok rahat hissediyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images