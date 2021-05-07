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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Gasly: "Hissiyat henüz mükemmel değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, antrenmanlarda iyi pozisyonlarda yer alsalar da aracın hissiyatının henüz mükemmel olmadığını söyledi.

Gasly: "Hissiyat henüz mükemmel değil"

Portekiz'de epey zorlanan AlphaTauri, orta ve yüksek hızlı virajlara sahip olan Barselona'da yeniden güçlü olmayı bekliyordu.

Gasly, cuma günkü seansların her ikisinde de ilk ona girmeyi başardı ve ikinci seansta altıncı olarak iyi performans sergiledi.

Yedinci sırada yer alan Yuki Tsunoda'nın turları Gasly'e oldukça yakındı.

Seansın ardından konuşan Gasly, sonuçlar iyi olsa da, hissiyat anlamında tamamen iyi hissetmediğini belirtti.

Gasly, "Seansın iyi geçtiğini söyleyebilirim, tur zamanı iyi görünüyor. Açıkçası ikinci seansta altıncı en hızlı zaman yaptık ve bu harika."

"Fakat hissiyat açısından araçtan henüz tamamen mutlu değilim. Yani umarım yarın için değiştirebileceğimiz birkaç şey bulabiliriz ve denge açısından aracı biraz daha iyi hale getirebiliriz."

"Direksiyonda tüm turu bir araya getirmek gerçekten çok zor ve aracın dengesi tam olarak istediğimiz seviyede değil. Yani evet, bizim tarafımızda yapılması gereken bazı işler var. Fakat genel performans kötü görünmüyor, ki bu iyi." dedi.

Fransız pilot, bu hafta sonu iyi puanlar almayı da hedefliyor ve bunun kolay olmadığını söylüyor.

"Hedefimiz her zaman ilk onda olmak. Yalan söylemeyeceğim, puan kazanmak istiyoruz. Fakat zorlu rakiplere karşı mücadele ediyoruz, özellikle Alpine geçen hafta sonuyla beraber oldukça büyük bir adım atmış gibi görünüyor."

"Ferrari ve McLaren'ın her zaman hızlı olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Fakat sanırım zorlandığımız birkaç alanda biraz gelişmeyi başarabilirsek, iyi bir hafta sonu geçirebileceğimizi düşünüyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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