Gasly: "Hissiyat harika değildi"

Pierre Gasly, cuma günü günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın ardında kaldı ve tek turda araçtan en iyisini çıkarmakta zorlandığı görülebiliyordu.

Fransız pilot, geçen hafta sonu çok iyi bir cuma günü geçirmişti ancak ilk turdaki temas nedeniyle yarışa veda etmişti.

Bu hafta sonu daha yumuşak lastikler kullanılıyor ve Gasly, mevcut şartlarda araçta geçen haftaki kadar rahat hissetmediğini söyledi.

AlphaTauri pilotu şöyle dedi: "Sanırım bugün benim açımdan durum biraz daha zordu, bu şartlarda aracın dengesiyle alakalı biraz daha fazla zorlandım."

"Buna rağmen performansımız iyi görünüyor ve yarın için bazı şeyleri daha iyi hale getirebileceğimizi bilsek bile hâlâ mücadelenin içindeyiz."

Sonrasında Gasly'e uzun sürüşlerde temponun nasıl olduğu soruldu ve Fransız pilot, hissiyatın harika olmadığını yineledi.

"Özellikle yumuşak lastikler, aşınma anlamında beklediğimiz üzere zor olacak ancak orta hamur oldukça iyi görünüyordu."

"Diğerlerine kıyasla ne durumda olduğumuz bakmadım, bu yüzden şu anda çok fazla şey söylemek istemiyorum. Fakat hissiyat anlamında dediğim gibi, bugünkü şartlarda biraz daha zordu."

"Bu yüzden geçen hafta sonuna kıyasla yapmamız gereken daha fazla iş olduğunu düşünüyorum."

Sürücüler, cuma günü Silverstone'dan itibaren kullanılacak daha sert yapıya sahip lastikleri denediler.

Bu lastikler hakkındaki izlenimi sorulduğunda Gasly, "Doğruyu söylemek gerekirse, bu lastikleri ilk seansta denedik ve bizim açımızdan çok fazla fark olmadığını söylemem lazım."

"Biraz daha ayrıntılı olarak bakmamız gerekiyor fakat iyi olan şey, iki lastik tipi arasında gece ve gündüz kadar fark olmaması. Bu yüzden, bunun oldukça olumlu bir durum olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images