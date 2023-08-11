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Gasly: ‘’Herkes oturup olanları düşünmeli ve temiz bir sayfa açmalı"

Gasly, Alpine’den ani şekilde ayrılan Szafnauer ve Permane’nin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.

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Pierre Gasly, Alpine F1 Team, 3rd position, in the post Sprint Press Conference

Geçen yılın başında takıma katılan Otmar Szafnauer takım içinde yeni bir yapı kurmak ve takımı ileriye götürmek için göreve başlamıştı.

Renault üst yönetiminin istediği imkansız beklentiler sonucunda Szafnauer Belçika GP hafta sonunda son kez takımının başında olan takım patronu kararın karşılıklı olduğunu belirterek görevi bıraktı.

Alpine bu süreçte, iki yılda kurduğu teknik ekibin önemli isimleriyle yollarını ayırdı. Laurent Rossi, Sportif Direktör Alan Permane ve teknik direktör Pat Fry ile yollarını ayırdı.

Bruno Famin şu anda geçici Takım Başkanı olarak atanırken Szafnauer'ın yerine yeni bir kişi aranıyor.

Belçika Gp elemelerinde kötü bir sonuç elde eden Gasly sprint yarışının gridinde altıncılık koltuğuna oturdu ve sprint başladığında ilk turda pite girerek üçüncülüğü Alpine getirmiş oldu.

Gasly bu başarısıyla takımına ihtiyaç duyduğu desteği vermiş oldu ve takımdan ayrılan önemli kişileri mutlu ederek iyi bir şekilde ayrıldıklarına inanıyor.

Fransız pilot, ‘’Bu hafta sonu işimize odaklanmaya çalıştık.’’ dedi.

Gasly, Belçika Grand Prix Sprint yarışındaki sürpriz üçüncülük derecesinin, ayrılan Alpine üst yönetimi için "özel anılar" bırakacağını umuyor.

‘’Alan, Otmar ve Pat için mutlu anılar yaratmaya çalıştım, son haftalarında olsa da küçük bir kupa aldığım için mutluyum.’’

‘’Pistte yaptıklarıma odaklanıp her seansta araçtan en iyi performansı almaya çalışmam gerekiyor. Odaklandığım şey buydu.’’

‘’ Sezona başlama konusunda herkes hayal kırıklığına uğradı açıkçası beklenen performansı gösteremedik ve ilerleme kaydedemedik.’’

‘’Takıma sadece altı ay önce katıldım. Geçmişte takımın yaşadıklarını bilmiyorum ve takıma yeni katılan biri olarak bir hayli değişiklik oldu. Yeni insanlara güvenmek zorundaydım ve sonrasında tüm bu değişiklikler oldu.’’

"Herkes oturup olanları düşünmeli, yenilemeli ve temiz bir sayfa açmalı."

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