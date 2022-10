Gasly: "Her şeyi doğru yaparsak ilk ona girebiliriz" AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Meksika GP hafta sonuna iyi başladıklarını ve eğer her şeyi doğru yaparlarsa ilk on için mücadele edebileceklerini düşünüyor.

Pierre Gasly, cuma günkü iki seansta orta grubun tam ortasında yer aldı ve 2.1 saniye geride 10. oldu. AlphaTauri genel olarak hafta sonuna iyi başlamış durumda ve Gasly'e göre ilk on için mücadele etme şansları var. Gasly, "Bence harika bir gündü, bugün sürüş yapmaktan gerçekten büyük keyif aldım." "Özellikle ilk seansta aracı iyi hissetmemiz gerekiyordu çünkü öğleden sonra ağırlıklı olarak Pirelli lastik testiyle geçti." "Lastik testi göz önüne alındığında aracı anlamak veya farklı bir ayar denemek zordu fakat kendimi iyi hissediyorum. İlk 10'da mücadele edebilecek potansiyelimiz var." "Orta grup her zamanki gibi çok yakın fakat umarım yarışta iyi puan alabiliriz." dedi. Hafta sonunun kalanında ne beklediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Orta grubun çok sıkı olduğunu biliyoruz, bu yüzden umarım yarın her şeyi bir araya getirdiğimizde ilk 10 için mücadele edebiliriz." "Bu öğleden sonra test ettiğimiz lastikleri bilmediğimiz için çok fazla sonuç çıkaramayız. Fakat genel olarak kendimi araç içerisinde iyi hissettim, ki en önemli şey de bu." "Meksika'da tekrar yarışıyor olmak harika bir duygu, ki, burası hem pistte hem de pist dışında yoğun geçiyor ama Meksika'ya geri dönmek ve taraftarların tutkusunu hissetmek eğlenceli."