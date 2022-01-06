Gasly: "Her şey mükemmel gitse bile Red Bull'un ardında olacağız"

Yeni sezonda teknik kurallar, pistteki mücadeleyi artırmak adına değişecek ve yeni aero konseptle, sürücülerin birbirleriyle daha yakın mücadeleler vermesi hedefleniyor.

Aero değişikliklere ek olarak yeni 18 inç lastiklere ve lastik hamuruna geçiş yapılacak. Tüm bunlar yeni sürprizlere yol açacak gibi görünüyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Gasly, AlphaTauri'nin yeni sezonda güçlü formunu koruyacağını umuyor ancak büyük yanılgılara da kapılmıyor.

Gasly şöyle dedi: "Her şey mükemmel gitse bile en fazla ikinci sırada olacağız. Red Bull her zaman bizden önde olacak."

"Herkes temiz bir sayfa ile başlıyor ve başkalarının henüz yapmadığı bir şey bulabilirsiniz. Bu da potansiyel olarak fark yaratabilir."

"Diğer tarafta, tasarım anlamında yanlış yöne de girebilirsiniz. Bu da kötü bir sürprize yo açabilir. Bu yüzden her türlü senaryoya karşı hazırlanıyorum."

"Belki bu sezondan daha iyi olur ve McLaren'ın şu an olduğu yere geliriz. Belki olduğumuz yerde kalırız. Belki de ilk 10'a girme mücadelesi veririz ya da daha kötüsü olur."

"Gerçekçi olmak lazım. Gelecek yıl zor olabilir. Düzenli olarak ilk 6 veya ilk 10'da yer aldığımız bir yılı geride bırakıyoruz."

"Durumun bundan daha kötü olabileceğini aklımızda tutmalıyız ama olumlu düşünmeliyiz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sürücülerin yeni araçla beraber daha fazla fark yaratabilmesi amaçlanıyor.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Gasly, "Şu anki duruma benzer olacağını düşünüyorum. Araç-sürücü oranı bana göre aynı kalacak, özellikle de gridin genel performansı birbirine daha yakın olmadığı sürece öyle olacak."

"Tabii ki öyle olması güzel olurdu. Eğer ilk ve en yavaş araç arasında belki yarım saniye varsa harika olur. O zaman sürücü daha büyük bir rol oynar."

"Şu anda Mercedes ve Red Bull bazen bir saniye daha hızlı oluyor. Çoğu zaman beşinci veya altıncı sürücüye bile tur bindiriyorlar. Yani araçta kimin olduğunun bir önemi yok, sadece çok geridesiniz. Umarım yeni kurallar bizi, birbirimize yaklaştırır." dedi.

Yeni kurallar için heyecanlı mı yoksa endişeli mi olduğu sorusuna Gasly, "Heyecanlıyım çünkü bu, hem takım hem de benim için bir fırsat. Fakat sadece bizim için bir fırsat olduğunu söylemek saflık olur. Herkes ileriye doğru büyük bir adım atabilir, ki bunun gayet farkındayım."

"Her şeyin olabileceğini biliyorum. Daha iyisi de olabilir, daha kötüsü de. Şu ana kadar araçta gördüklerim beni mutlu hissettiriyor. Bu yüzden Barselona'daki testleri sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım oraya gittiğimizde, BrawnGP gibi bir sürprizimiz olur." cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images