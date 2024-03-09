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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Gasly: "Her açıdan eksiklerimiz var"

Suudi Arabistan GP sıralama turlarının ardından konuşan Pierre Gasly, aracın eksiklikleri olduğunu ancak Alpine ekibi olarak bunun üstesinden gelmeye çalışacaklarını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Shameem Fahath

Alpine, 2024 sezonuna geride başlayan takımlardan biri oldu. 

Geçtiğimiz yıl şampiyonayı 6. sırada tamamlayan takım, 2024 Bahreyn Grand Prix'sinde her iki pilotunun da puan alamayarak 17. ve 18. sıraları elde etmeleriyle sezona son sırada başladı. 

Bu hafta cumartesi günü gerçekleşecek olan Suudi Arabistan Grand Prix'sine 18. sıradan start alacak olan Gasly, araçla ilgili memnuniyetsizlikleri olsa da umutlu konuştu.

Gasly, "Bahreyn'den sonra bu performans sürpriz olmadı ancak biraz daha umutluyum."

"Hâlâ anlamamız gereken çok şey var, Q2'den çok uzaktayız ama ortada bir sihirli değnek yok. Şimdilik asıl mesele anlamak ve aracı geliştirmek için ekibi doğru yöne yönlendirmeye çalışmak."

"Her açıdan eksiklerimiz var. Yani,aero, mekanik... Hemen hemen her alanda. Eğer gerçekten derine inmeyi ve tüm alanlarda biraz daha fazla performans bulmayı başarırsak, sıralamada yükseleceğiz. Ama şimdilik çok dar bir grid var ve henüz bu gridin çok gerisindeyiz."

"Her zaman daha fazla performans bulabilir miyiz diye deniyoruz. Bence gerçek şu ki, yol tutuşumuz eksik. Bu yüzden şimdilik sabırlı olmalı, geliştirmeleri beklemeli ve elimizdekilerle yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmalıyız."

"Ekibin elinden geleni yaptığını biliyorum ve şimdi odaklanıp önümüzdeki yarışlara bakmalıyız." dedi.

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Zeynep Taş
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