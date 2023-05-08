Gasly: "Hem üzgünüm hem mutluyum"
Alpine pilotu Pierre Gasly, elde ettikleri sonuçtan dolayı hem hayal kırıklığı yaşadıklarını hem de olumlu şeylerden ötürü mutlu olduklarını söyledi.
Pierre Gasly, Miami'deki yarışın başlangıcında çok iyi bir tempoya sahipti ancak turlar ilerledikçe geriye düşmeye başladı ve sonunda sekizinci oldu.
Yarışın ardından konuşan Gasly, "Grid pozisyonumuzdan geriye düşmüş olsak da bugünkü yarışın sonucundan çok memnunum."
"Bana göre 8. ve 9. sıralar şu anda bulunduğumuz yeri yansıtıyor fakat yarışta pek çok olumlu şey vardı. Örneğin yarışın başında 4. sıradaydık. Fernando Alonso ve Carlos Sainz'e tutunmaya çalıştım ama tempom onlara kıyasla biraz daha düşüktü."
"Yarışın sonuna doğru bir süre 6. sırada gittik ama yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldım. Bu nedenle tur zamanlarım düştü."
"Charles Leclerc'in beni yakaladığını gördüm ve sonunda dört tur kala o pozisyonu da kaybettik."
"Bu her zaman sinir bozucudur, bu yüzden iyi bir ruh halinde değilim. Fakat yine de bir süre Lewis Hamilton ve Charles'ın önünde gitmeyi başardık."
"Bu açıkça iyi bir ilerleme kaydettiğimizi ve şimdi sadece çalışmaya devam etmemiz gerektiğini doğruluyor." dedi.
Pierre Gasly, Alpine A523
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Gasly, Ferrari ve Mercedes'in önünde kalmanın zor olacağını, en başından bildiklerini de söyledi.
"Max [Verstappen] ve Charles [Leclerc] gibi hızlı isimleri arkamda tutmanın zor olacağını biliyordum. Bu açıdan sonuç şaşırtıcı değil."
"Ayrıca yarışın sonuna kadar Ferrari ve Mercedes ile mücadele etmek kesinlikle cesaret verici."
"Dediğim gibi, yarışın ikinci yarısında biraz yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldık. Buna rağmen ilk altıya bu kadar yakın olmamız harika."
"Takım için zorlu geçen iki yarışın ardından çifte puan almak bizim için önemliydi. Dolayısıyla Miami'deki bu sonuç için herkese teşekkür ediyorum."
"Her şeyi analiz edeceğiz, neleri geliştirebileceğimizi göreceğiz. Imola'ya mücadeleye devam etmeye ve rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatmaya çalışacağız."
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