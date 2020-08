Gasly: "Helmut Marko performansımdan çok memnun"

Pierre Gasly geçen yıla Red Bull'da başlasa da aldığı kötü sonuçların ardından Toro Rosso/AlphaTauri'ye gönderildi.

Gasly, geçen yıl Toro Rosso'ya gönderilmesinden bu yana üst düzey bir performans sergiliyor ve adı yeniden ana takım koltuğu için anılmaya başladı.

Gasly, performansından memnun olduğunu ancak kararı verenin kendisi olmadığını belirtti.

Fransız pilot, "Geçen yıl Toro Rosso ile sezonu oldukça güçlü şekilde bitirdik ve sadece Brezilya'da değil, yarışların çoğunda, mesela Singapur, Suzuka, Meksika, hepsinde gerçekten güçlü sonuçlar aldık. Bu momentumu 2020'ye taşımak önemliydi ve bunu başardığımızı hissediyorum. Hemen hemen her hafta sonu aracın tüm potansiyelini çıkarmayı başarıyoruz. Hem takım hem kendi açımdan yaptığımız şeylerden gerçekten memnunum. Cuma antrenmanlarından sonra ayarlardan her zaman memnun olmasak bile, neredeyse her hafta sonu araçtan maksimumu çıkarmayı başardığımıza inanıyorum. Her seansta bir adım attığımızı ve işleri her zaman geliştirdiğimizi hissediyorum. Geçen yıl Spa'da takıma katıldım ve birlikte biraz daha fazla yarışa çıktık. Gerçekten iyi bir anlayış olduğunu hissediyorum ve işlerin gidişatından memnunum."

"Helmut Marko genel performansımdan çok memnun. Ama günün sonunda kararları alan ben değilim. Kendim için yapabileceğim tek şey her hafta sonu iyi bir iş yapmak ve karşıma çıkan tüm fırsatları değerlendirmek. Tek hedefim bu. Aynı zamanda tamamen buna odaklandım. Her zaman, eğer güçlü bir performans sergiliyorsanız er ya da geç bazı fırsatların size geleceğine inandım. Yani evet, her şeyi gelecek gösterecek ama şu anda sadece işime odaklanıyorum ve kendimi en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum." dedi.