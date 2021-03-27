Gasly: "Hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak"

AlphaTauri, Bahreyn'deki testlerde zaten güçlü bir iş iş çıkarmıştı ve bu performans, cuma günkü antrenman turlarında da devam etti.

Takımın Fransız pilotu Pierre Gasly, her iki seansta da ilk ona girmeyi başarırken, Yuki Tsunoda ikinci seansta yedinci oldu.

İlk günün ardından konuşan Gasly, şöyle dedi: "Hafta sonuna bence çok iyi başladık, araç her iki seansta hızlıydı ve mutluyum. Hafta sonuna çok iyi bir başlangıç oldu."

"Araç sabah seansında gerçekten iyi hissettirdi ve akşam seansında da yine gerçekten çok iyiydi. En hızlı turda tüm sektörleri bir araya getiremedim. Biraz dağınıktı. Ancak genel olarak çok olumlu olduğunu düşünüyorum ve sıralama turları için çok heyecanlıyım."

Fransız pilot, kış boyunca yaptıkları sıkı çalışmanın karşılığını alıp almadıkları sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Evet demek istiyorum, fakat 2021 sezonunun sadece birinci günü geride kaldı, bu yüzden şimdi çok fazla heyecanlanmak istemiyorum."

"Fakat araçta kendimi iyi hissediyorum ve yarış için hazırım. Özellikle uzun sürüşlerdeki performansımız iyiydi."

"Yani gerçekten iyi işaretler olduğunu düşünüyorum ve eğer bu gece her şeyi biraz daha iyi hale getirir ve yarın için biraz daha fazlasını yapmayı başarırsak, bence iyi bir konumda olabiliriz."

Sıralama turları hedefi sorulduğunda Gasly, "Umarım üçüncü bölüme kalabiliriz, hedefimiz olacak. Sonrasında oradan, pazar günü iyi puanlar almak için çabalayacağız." dedi.