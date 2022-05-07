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Gasly: "Hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, cuma gününün ardında AT03'te geliştirebilecekleri yerler olduğunu düşünse de, sıralama turlarında son bölüme kalmayı umuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Gasly: "Hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak"
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Gasly, cuma günkü her iki seansta da ilk ona girerek hafta sonuna umut verici bir başlangıç yaptı.

İkinci seansın ardından konuşan Fransız pilot, tempo olarak iyi göründüklerini ancak yapacakları işler olduğunu belirtti.

Gasly şöyle dedi: "Buradaki pist gerçekten harika. Viraj tipleri alışık olduğumuzdan tamamen farklı ama şu ana kadar gerçekten çok keyif aldığımı söylemem lazım."

"Aracı sürmek oldukça zor çünkü hava çok sıcak ve ayrıca çok fazla kayıyorsunuz. Yine de çok keyif aldım."

"Gerçek hayattaki tur zamanları, simülatörde gördüklerimize oldukça yakın ve genel anlamda beklentilerimizle örtüşüyor."

"Bu yüzden yarışa iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum."

"Bugünkü seanslara baktığımızda, ilk onun etrafında görünüyoruz. Bu yüzden umarım sıralama turlarında son bölüme kalabiliriz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu gece çalışmaya devam edeceğiz çünkü hâlâ araçtan tamamen memnun değilim. Umarım biraz daha fazla performans bulabiliriz." 

AlphaTauri'nin genç ismi Yuki Tsunoda ise iki seansta da geride kaldı ve araçla ilgili bir dizi problem yaşadığını belirtti.

"Pisti, özelikle de ikinci sektörü çok beğendim. Daha önce bir F1 aracıyla 11. ve 16. viraj benzeri yerlerde sürüş yapmamıştım. Çok eğlenceliydi."

"Pist hakkında öğrenecek çok şeyimiz vardı ve asfalt beklediğimizden biraz daha kaygandı. Bugün birkaç araçla gördüğümüz üzere, sadece bir tekerlekle yarış çizgisinin dışına çıkarsanız, büyük miktarda yol tutuş kaybedersiniz"

"Şu ana kadar önceki birkaç yarışa kıyasla daha fazla sorun yaşıyorum ancak adım adım ilerlemeli ve yavaş yavaş tempo yükseltmeliyim. Aracın dengesinden henüz tamamen memnun değilim. "

"Bu yüzden sıralama turları için her şeyi bir araya getirmek adına bu gece yapılması gereken önemli işler var."

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