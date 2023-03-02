Gasly: "Hedefimiz puan almak"

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Pierre Gasly, bu yıl Alpine adına yarışacak ve Fransız ekiple nasıl performans göstereceği büyük merak konusu.

Fransız pilot, Bahreyn GP öncesi şöyle konuştu: "Takıma ve araca tamamen alışmak biraz zaman alacak fakat şu anda bile iyi bir yarış çıkarabileceğimize ve birkaç puan kazanabileceğimize eminim. Hedefimiz bu."

"Testler genel olarak takımımız için iyi geçti. Cumartesi öğleden sonra araçtan, yapılan çalışmalardan ve aracın dayanıklılığından memnundum. Kendimi takım içerisinde daha şimdiden evimdeymiş gibi hissediyorum."

"Aracın potansiyelini ortaya koymak için çok çalışıyoruz ve bu amaçla hazırladığımız bazı -ilginç- yeni parçalarımız var."

"Hafta sonu güç dengesi nasıl olacak göreceğiz. Amacımız mümkün olduğunca iyi bir sıralama turları geçirip, pazar günü puan kazanmak olacak." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon da iyi bir araca sahip oldukları için bu hafta sonuna emin şekilde giriyor.

"Moralim gayet iyi ve yeniden direksiyona döndüğüm için mutluyum. Uzun ve yoğun bir kış dönemi geçirdik. Şimdi hepimiz pistlere geri dönüp A523'ün neler yapabileceğini görmek istiyoruz."

"Son birkaç gündür Bahreyn'de dinleniyor ve ilk yarış için hazırlanıyorduk, bu yüzden kendimi yeni sezon için hazır hissediyorum. Ayrıca takım olarak testlerde toplanan bilgiler üzerinde çokça düşündük ve analiz yaptık."

"Aracı mümkün olan en iyi şekilde tanımaya çalışıyoruz, bu yüzden bir öğrenme haftası oldu."

"Bence test günlerinin tamamı olumluydu. Programları tutarlı şekilde tamamladık, ki geçen haftanın amacı da buydu. Elbette araçla ilgili birkaç küçük zorluk vardı ama bunları hızla çözdük. "

"Sonuçta testler bunun için var. Aracı giderek daha iyi anlıyoruz ve artık A523'ü geliştirmek adına hangi yönde hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Nerede olduğumuzu söylemek zor. Pazar gecesi rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuza dair daha iyi bir fikir edineceğiz."

"Cuma günü başlayacağız ve başarılı bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız.