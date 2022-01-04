Gasly: "Hedefim şampiyonluk ve bunu Red Bull'la yapabilir miyiz bilmiyorum"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Red Bull'un sürücü programında yetişen sürücülerden birisi ve 2019'da ana takıma alınsa da, buradaki macerası epey kısa sürdü.

Şimdi Red Bull'un diğer takımı AlphaTauri için yarışan Gasly, yıl boyunca güçlü bir performans sergiledi ve kariyerinde ilk kez 100 puan barajını aştı. Motorsport-Magazin'le yaptığı röportajda Gasly, artık en iyi takımların ardında "geri kalanların en iyisi" olmakla ilgilenmediğini, şampiyon olmak istediğini söyledi.

Fakat bunu AlphaTauri'de yapmasının mümkün olmadığını bilen Fransız sürücü, Red Bull'un elinde Max Verstappen olduğu için ana takımla gerçekleştirme ihtimali konusunda da şüpheli.

Gasly şöyle dedi: "Bir sürücü olarak hedeflerim çok yüksek, dünya şampiyonluğu için savaşmak istiyorum."

"Bunu Red Bull ile yapabilir miyiz? Açıkçası bana göre bu, olasılıklarla alakalı. Daha fazlası için birlikte devam edebilir miyiz? Sahip olduğumuz hedeflere birlikte ulaşabilir miyiz?"

"Yani şu anda durum net değil çünkü baktığınızda Max'e sahipler ve o şirket içerisinde bir numara. Bu da normal bir şey. Son derece başarılı bir pilot ve beş yıldır orada inanılmaz bir iş çıkarıyor."

"Max'in yanında da iyi bir iş yapan ve ona şampiyonada yardımcı olan Checo var. Şu anda bu kombinasyon oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor."

Gasly ayrıca F1'e geldiği günden bu yana çok geliştiğini söyledi ve "Muhtemelen Formula 1'de şimdiye kadarki en iyi seviyemdeyim."

Gasly'nin anlaşması yıl sonunda bitecek ve gelecek yıl çok sayıda boş koltuk olacak. Eğer emekli olmayı seçerse Sebastian Vettel'in Aston Martin'deki koltuğu kendisi için uygun olabilir.

Gasly'nin adı yıllardır Alpine ile anılsa da, bu kapı kendisi için kapanmış durumda. Çünkü Fernando Alonso emekli olsa bile, yerine Oscar Piastri geçecek gibi görünüyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images