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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Hedefim Red Bull'a geri dönmek"

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Gasly: "Hedefim Red Bull'a geri dönmek"
Ekleyen:
, Editör
17 Ara 2019 14:32

Pierre Gasly, bu yıl kaybettiği Red Bull koltuğunu gelecek yıl geri kazanmak istediğini ve bunun için çok çalışacağını söyledi.

Pierre Gasly, Daniel Ricciardo'nun Red Bull'dan ayrılma kararı almasının ardından Avusturyalı ekip tarafından Max Verstappen'in takım arkadaşlığına getirilmişti.

Ancak sezon öncesi yaptığı kazalar ve ilk 12 yarışta beklentilerin altında kalması, Red Bull'u Gasly'nin yerine çaylak Alex Albon'ı takıma getirmeye itti.

Gasly, Toro Rosso'ya döner dönmez harika performanslar sergiledi ancak Red Bull, 2020 için Albon'la devam etme kararı aldı.

Konu hakkında konuşan Jacques Villleneuve, "Pierre'in performansına bakarsak, sezonun ikinci yarısında gerçekten çok gelişti." dedi.

Gasly yeni sezonda Toro Rosso'da yarışacak ve hedefinin yeniden Red Bull'a dönmek olduğunu söyledi.

Genç sürücü, "Benim için hiç de kolay bir yıl değildi ancak performansımı devam ettirmek ve Red Bull'a geri dönmek istiyorum."

"Gelecek sezon Toro Rosso ile zor bir yıl beni bekliyor. Zor bir mücadeleyle karşı karşıyayız ve bu zorlu şartlarda istikrarlı bir performans gösterebileceğimi kanıtlamak zorundayım."

"Geçen sezon oldukça zorlu deneyimler yaşadım ve hepsi beni daha güçlü yaptı. Bu deneyimler, gelecek yıl daha istikrarlı performans göstermeme yardımcı olacak."

"Red Bull'da neler yapabileceğimi henüz tam olarak göstermediğimi biliyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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