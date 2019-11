Gasly: "Hayatımın en iyi günü!"

Bu yıl Formula 1 kariyerindeki ikinci tam sezonunu geçiren 23 yaşındaki sürücü, sezona Red Bull'la başlamış ancak ilk 12 yarışta beklentilerin altında kalınca yerini Alex Albon almıştı.

Şimdi Toro Rosso için yarışan Gasly, Brezilya GP'nin yıldızlarından biriydi ve son bölümde yaşanan fırsatları iyi şekilde değerlendirerek, Lewis Hamilton'ın son turdaki baskısına rağmen ikinci oldu.

Gasly damalı bayrağı geçtikten sonra inanılmaz bir sevinç yaşarken, kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

"Bu hayatımın en güzel günü. Çocukken Formula 1'de olmayı hayal edersiniz. Sonrasında bu gerçekleşince hayatınızın en güzel günü olur. Sonrasında hayaliniz ilk podyumunuz olur..."

"Adil olmak gerekirse bunun Toro Roso'ya döndüğüm ikinci yarıda olacağını hiç düşünmemiştim. Sadece kendime odaklandım ve kendi üzerimde çalışmaya devam ettim. Takımı mümkün olduğunca zorladım. Yıl sonuna kadar tüm fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmamız gerektiğini düşündüm. Bugün de bu fırsat bize geldi."

Gasly sıralama turlarında orta grubun önünde yer almayı başardı ve yarış boyunca yine öndeki isimlere en yakın isimdi.

"Tüm hafta sonu araçta kendimi iyi hissettim. Aracı tam istediğim yere getirmeyi başardık. Bu yarışı geri kalanların en iyisi olarak bitirirsek harika olacağını düşündüm. Yapmak istediğimiz şey buydu. Bütün yarış iyi bir tempomuz vardı. Arkadaki çocuklarla aradaki farkları kontrol ediyordum ve her zaman iyi bir fark vardı."

"Oldukça iyi zorladım ve yarışın başında Albon ve Charles bile o kadar uzaklaşamadılar. Bu yüzden araç gerçekten iyi çalıştı."

"En iyi takımlar savaşmaya başladılar ve bunun 2018 Bahreyn'de elde ettiğim dördüncülük gibi olacağını düşündüm. Sonra Lewis'in Albon'a hamle yapacağını da düşünüyordum."

Alt kategorilerde harika başarılar yakalayan Gasly, podyumu özlediğini de söyledi.

"Bu, Formula 1'de yaşamak istediğiniz bir şey. Max ile Lewis arasında, Formula 1'deki ilk podyumumu almak benim için çılgınca, şaşırttı ve gerçekten çok duygusaldı."

Pierre Gasly, Toro Rosso celebrates on the podium with Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images