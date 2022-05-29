Gasly: "Hatalar, AlphaTauri'ye çok pahalıya mâl oluyor"

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Gasly, Monako'daki üç antrenman seansını da ilk 10'da tamamladı fakat sıralama turlarında Q1'de elenerek 17. oldu.

Seansın bitmesine iki dakika kala çıkan kırmızı bayrak tur zamanlarının gecikmesine neden oldu fakat Gasly, piste diğer araçların arkasında gönderildi ve çizgiyi, damalı bayraktan sonra geçti.

Fransız pilot sıralamadan sonra, "son derece hayal kırıklığına uğradığını" ve "nasıl hissettiğini kelimelere dökemediğini" söyledi.

Gasly, "Tüm hafta sonu çok iyiydi, bu sabah beşinciydik, dün altıncıydık ve her piste çıktığımda araçta çok iyi hissettim. Tur zamanı yaparken rahattım."

"Yaptığımız seçimlerden bazılarını anlamıyorum ve biraz da şanssızdık. Bunların birleşimi oldu ve herkes için aynısı yaşandı."

"Temsili bir tur zamanım yoktu ve hatalarımız bize çok pahalıya mâl oluyor. Takımdaki herkes için çok hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Gasly, şanssızlık ve dayanıklılık problemleri nedeniyle sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve sadece dört puan alabildi.

Fransız, seansın sonlarında takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı yakından takip ediyordu ve "tam vites kutusuna gelmeden olabildiğince yakın gitmeye çalıştığını" söyledi ancak yine de bayrağı kaçırdı.

Gasly, "Değerlendirmemiz gereken çok fazla şey var."

"Bence şu anda yeterince iyi bir iş yapmıyoruz. Beşinci ve altıncı sırada olabilecek bir aracımız var, bu pozisyona nasıl geldiğimizi anlamıyorum."

"Sadece daha iyi bir iş yapmamız lazım. Çok hayal kırıklığına uğradım." dedi.

AlphaTauri pilotu hem kendisinin hem de takımın daha iyi bir iş yapması gerektiğini açıkladı: "İyi bir iş yapmadığımızda bir takım olarak bizden bahsediyorum. Onlar ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, ben de öyle."

"Fakat şu anda bunlar yaşanmamalı ve daha iyisini yapmalıyız."