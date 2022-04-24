Gasly: "Hamilton'ı arkada tutmak çok zor olmadı"

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Hamilton, yarışın ortasında kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra Gasly'nin arkasında takılı kaldı.

Hamilton, her ne kadar genel tempo açısından Gasly'den avantajlı görünse de, düzlük hızı yeterli olmadığı için Fransız pilotu geçemedi.

Mercedes pilotu, DRS'in açılmasından da yararlanamadı çünkü Gasly de önündeki Williams pilotu Alex Albon'dan DRS avantajı kazanıyordu.

Uzun mücadeleleri hakkında konuşan Gasly, ikisinin de orada takılıp kaldıklarını söyledi.

Gasly, "Tüm yarış boyunca olan tek şey buydu."

"O benim arkamda takılıp kalmıştı, ben de Williams'ın arkasında takılıydım. Williams da kendi önündeki aracın arkasına takılmıştı. Bir tren oluştu."

"Bu yüzden heyecanlı bir yarış değildi ve oldukça sinir bozucuydu. DRS varken bile geçiş yapamadık."

"Kötü bir sıralama seansı geçirdiğinizde ve geriden başladığınızda her zaman çok zor olduğunu biliyoruz. Bence bu hafta sonu bunun bedelini ödedik." dedi.

Hamilton'ı arkada tutmanın kolay olup olmadığı sorulan Gasly, "Kolay olduğunu söylemem ama çok zor da olmadı." cevabını verdi.

Gasly ve Hamilton arasındaki mücadele, geçtiğimiz yılın Monako Grand Prix'sini akıllara getirdi. Fransız pilot, tüm yarışı yedi kez dünya şampiyonunu arkasında tutarak geçirmişti.

Gasly, o gün hatırlatıldığına gülümsedi ve şunları ekledi: "Maalesef geçiş yapmanın zor olduğu pistlerde hep arkamda takılı kalıyor."

"Fakat ben de onun kadar sinirlendim. Bir nedenden dolayı, DRS açıkken bile geçiş yapmak bu yıl çok zordu."

Alex Albon, Williams FW44, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images