Gasly, Hamilton-Ferrari görüşmelerinin bir süredir "gizli tutulduğunu" söyledi

Ferrari pilotu Charles Leclerc ile iyi arkadaş olan ve Hamilton ile düzenli temas halinde olan Gasly, yedi kez şampiyon olan pilotun Maranello'ya geçişiyle ilgili Formula 1'e bomba gibi düşen haberin kendisini tamamen şaşırtmadığını söyledi.

Salı günü Enstone fabrikasında Alpine'in 2024 aracının lansmanında konuşan Gasly, olayların bir süredir kaynadığını anladığını söyledi.

Gasly, "Açıkçası uzun süredir Mercedes'le birlikte ama Ferrari ile bazı görüşmeler yapıldığının farkındaydım."

"Nihayetinde kariyerinin sonuna doğru geliyor. Yani ya şimdi ya da hiç."

"Sanırım uzunca bir süre gizli tutuldu. Onun için en iyisini diliyorum. Açıkçası, sürücü piyasası heyecan verici ve hepiniz bununla ilgileniyorsunuz, bu da normal."

"Ama bence sonuçta, yeni bir mücadeleye katılan tüm zamanların en başarılı pilotu. Eminim herkes bunu çok yakından takip edecektir." dedi.

Gasly Hamilton'la anlaşmanın Carlos Sainz için iyi bir haber olmadığını kabul etti ama Ferrari'nin yaptığının anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Bu durumun Sainz için adil olup olmadığı sorulduğunda Gasly, "Her şeyden önce F1'de adil olan nedir? Bence Carlos harika bir sürücü. Lewis harika bir sürücü, tüm zamanların en iyisi. Dolayısıyla, işin bu tarafında, bence her iki taraf için de bir fırsat vardı."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Erik Junius

"Bence Ferrari ve Lewis bu fırsatı birlikte değerlendirdi. Açıkçası, bu Carlos'u daha zor bir durumda bırakıyor. Bu kolay değil." dedi.

Hamilton'ın Ferrari hamlesi 2025 yılı için Mercedes'te önemli bir koltuk açtı ve Alman üretici bu koltuğu kimin alacağına karar vermek için acele etmiyor gibi görünüyor.

Gasly bu yıl sürücü piyasasında çok fazla hareketlilik olabileceğinin farkında ancak bunun kendisini pistte en iyi performansını sergileme görevinden alıkoymaması gerektiğini söyledi.

Gasly, "Her bir hafta sonu için yaklaşımımız aynı. Boş koltuk olup olmaması gerçekten önemli değil."

"Yarışırken akıllı olmak zorundasınız. Her zaman olduğu gibi agresif olmalısınız. Ancak neyin koltuğu kapmak için olduğunu bilmek ve elde ettiğiniz şansı en üst düzeye çıkarmak, bu gerçekten değişmez."

"F1'deki hedefimin her zaman net olduğunu düşünüyorum. Önde mücadele etmek istiyorum. Bu yüzden bir buçuk yıl önce Alpine'e geldim. Çünkü üst sıralar için mücadele etmek istiyorum."

"Yani Formula 1'e yaklaşımım değişmedi. 28 yaşıma yeni girdim. Aslında en iyi dönemimdeyim. Önümde güzel yıllar olduğunu biliyorum, bu yüzden benim açımdan hiçbir şey değişmedi." dedi.