Gasly: "Hamilton bile yavaş bir araçla en geride kalır"

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Formula 1 taraftarları, bir araçta fark yaratan şeyin aracın kendisi mi yoksa sürücü mü olduğunu uzun zamandır tartışıyorlar.

Şüphesiz iyi bir araca sahip olmak, pilotların ön tarafta yarışmasını sağlıyor. Fakat aynı zamanda iyi bir sürücü de genellikle takım arkadaşını geride bırakarak fark yaratabiliyor.

Bu, geçen yıl nispeten öne çıktı. Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'den 200, Lewis Hamilton ise Valtteri Bottas'tan 150 puan daha fazla puan aldı.

Geçtiğimiz günlerde Mashup'a konuşan Pierre Gasly, günümüzde fark yaratan şeyin araçlar olduğunu söyledi. Fransız pilota göre Hamilton şu anda bir Haas sürüyor olsaydı, puan alamazdı.

Gasly, şöyle dedi: ”Maalesef bizim sporumuzda araç, sonuç üzerinde gerçekten çok büyük bir etkiye sahip."

"Lewis Hamilton F1 tarihinin en iyi sürücüsü bile olsa, bugün Williams veya Haas'la sonuncu olurdu."

“Üçüncü ya da beşinci dahi olamazdı, 16. veya 18. olurdu."

Fransız pilot bu yıl alacağı sonuçların da büyük oranda AT03'e bağlı olacağını söylüyor.

Gasly, ”Çok iyi sonuçlar aldığım bu çizgiyi yukarı yönde devam ettirmeye ve sahip olduğum araçla mümkün olan en iyi performansımı göstermeye devam etmeye çalışacağım."

“Umarım önde savaşabileceğim, düzenli olarak ilk beşte yer alabileceğim ve eğer aracımız bunun için yeterince iyiyse daha da yükseğe çıkacağım bir yıl olur."

"Geçen yıl şampiyonada beşinci olmaya çok yaklaştık ve bu yıl bunu başarmak harika olur. Bunun mümkün olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu biliyorum fakat her zaman elimden geleni yapacağım ve araçtan en iyi şekilde faydalanacağım." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, Miami Fotoğraf: Miami Dolphins