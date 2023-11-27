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Gasly: "Hamilton, aracın arkasını mahvetti"

Alpine pilotu Pierre Gasly, Lewis Hamilton'ın teması sonrası aracın difüzöründe büyük hasar oluştuğunu ve tur başına 0.4 saniye kaybettiğini açıkladı.

Editör Ezel Tan
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Pierre Gasly, Alpine A523

Yarışı ilk onda götüren Pierre Gasly, bir noktada frenajı kaçırdı ve az daha pist dışına doğru gidiyordu. O sırada arkadan gelen Lewis Hamilton da aynı noktada dışa açılınca ikili arasında temas yaşandı.

Gasly'e göre bu temas sonrası araçta büyük hasar oluştu.

Yarışı 12. sırada tamamlayan Gasly şöyle konuştu: "Bu kesinlikle benim günüm değildi. Lewis aracımın arkasına dokunup, difüzörün tamamını parçaladığı zaman büyük hasar oluştu."

"Ondan sonra çok fazla yere basma gücü kaybettim. Ayrıca strateji kararından memnun değildim, ki bu konu da gözden geçirilecek. Bu konuda hata yaptık ve bundan ders çıkaracağımıza eminim."

"Ancak kaybettiğim yere basma gücü ile 40 tur boyunca tur başına 0.4 saniye yavaştık, yani belki Stroll ile 10. sıra için mücadele edebilirdik fakat bugün bundan daha fazlası olacağını sanmıyorum."

"Kısacası yılı bitirmek için en kolay yarış değildi."

Hamilton'la temas sorulduğunda Gasly, "Geç fren yaptım fakat onun daha da geç frenlemesine şaşırdım, ben orada olmasaydım dümdüz dışarı gidecekti."

"Biraz önden kaymaya başladım, biraz lastikler kilitlendi ama yine de virajı dönüm. Sanırım frenleme noktasını kaçırdı ve aracımın arkasına çarptı."

"Oldukça büyük bir darbeydi ve difüzörün bazı parçalarını parçalamaya yetti. Yani iyi değildi."

"Yarışın tamamında 15 ila 20 saniyeye mâl oldu. Kesinlikle pahalıya patladı." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine A523

Gasly, Esteban Ocon'un erkenden pite girip, yarışı tek pit stopla önünde bitirmesinden de rahatsız.

"Bence böyle bir şey olmamalı. Öndeki aracın her zaman önceliği vardır."

"Bunun olmaması gerektiğini biliyoruz. Bundan ders çıkaracağımıza ve bir daha yaşanmayacağına eminim."

"Bence asıl konuşmalar ofiste gerçekleşecek, ki eminim bunu yapacağız."

Gasly, takımla ilk yılının kolay olmadığını fakat genel olarak mutlu olduğunu da ekledi.

"Ben bunu iki taraflı olarak görüyorum. Bir tarafta zor bir yıldı çünkü takım olarak beklediğimiz hızda değildik, daha iyi pozisyonlar için mücadele edeceğimizi düşünüyorduk."

"Fakat diğer taraftan, takımla çalışma şeklimizden çok memnunum. Bu benim Alpine'deki ilk sezonum, Bahreyn'e takımın nasıl çalıştığını bilmeden, tamamen farklı bir araçla geldim"

"Yeni bir organizasyonda her şeye alışmanız biraz zaman alıyor. Geriye dönüp baktığımda, şu anda çalışma şeklimiz ve çocuklarla olan anlayışımız açısından kendimi çok daha iyi hissediyorum."

"Tüm sezon boyunca kaydettiğimiz ilerlemeden gerçekten memnunum. Gelecek yıldan itibaren çok daha iyi bir başlangıç noktamız olacak."

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