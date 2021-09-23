Gasly: "Hâlâ beşincilik için savaşabiliriz"

AlphaTauri, bu yıl gerçekleştirilen 14 yarışın 13'ünden puanla ayrıldı ve sadece, iki aracın da problem nedeniyle yarış dışı kaldığı Monza'da puan alamadı.

Takımın kazandığı 84 puanın 66'sını kazanan isim olan Gasly, takımının şampiyona beşinciliği için savaşmasında kilit rol oynadı.

Şu anda beşinci Alpine'in 95 puanı var ve bitime sekiz yarış kala iki takım arasındaki puan farkı 11.

Sözlerine son yarış Monza'da neler olduğunu anlatarak başlayan Gasly, "Orada neler olduğunu gayet iyi anladığımızı düşünüyorum. Bu gerçekten üzücüydü. Özellikle Monza'da, kendi ülkemizde olması hayal kırıklığı yarattı."

"Fakat bu sorunlarla bir daha karşı karşıya kalmayacağımıza eminim. Gelecekte bu hataların önüne geçmek için belli bir süreç başlattık. Fakat Yuki'ninin başlayamaması ve benim de tek turun ardından yarışı bırakmam çok büyük bir talihsizlikti."

"Alpine ve Aston Martin'e karşı verdiğimiz beşincilik savaşı için de durumu zorlaştırdı. Genel olarak bizim için oldukça kötü bir hafta sonuydu fakat Monza'da ve önceki yarışlarda sahip olduğumuz performans seviyesine dönmemiz ve bu hafta mümkün olan tüm puanları almamız önemli olacak."

"Yaz arasından bu yana ortaya koyduğumuz performans seviyesi güven verici. Spa performans açısından çok güçlüydü. Zandvoort ve Monza da özellikle sıralama turlarında benzerdi. Sahip olduğumuz hız seviyesinden çok da endişeli değilim fakat her hafta sonu puan almamız ve her fırsatı değerlendirmemiz çok önemli. Çünkü Fernando ve Esteban, iki araçla son derece tutarlı puanlar alıyorlar."

"Yani kolay bir savaş değil. Bence onlarla mücadele edebiliriz ve eğer takımlar şampiyonasında benci olursak, çok büyük anlam ifade edecek. Bu yüzden umarım önümüzdeki birkaç yarışta aradaki farkı kapatabiliriz."