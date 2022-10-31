Gasly, hakemlerin cezalar konusundaki yaklaşımından memnun değil

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Meksika'da Lance Stroll'ü pist dışına iten ve 5 saniye zaman cezasının yanı sıra 1 ceza puanı alan Gasly böylece kritik bir eşiğe ulaştı: Fransız pilot, 2 ceza puanı alması durumunda bir yarış men cezası alacak!

Bu sene ilk ceza puanını Mayıs ayındaki İspanya GP'sinde alan Gasly, lisansında bulunan 10 ceza puanının tamamını da bu sene toplamıştı; dolayısıyla gelecek sene Mayıs ayına kadar kendisinin lisansından hiçbir şekilde ceza puanı silinmeyecek.

Japonya'daki kurtarma aracı fiyaskosundan bu yana FIA ile ciddi tartışmalara giren Gasly, Motorsport.com'a yaptığı açıklamalarda aldığı ceza konusunda hayal kırıklığını gizlemedi.

Stroll ile mücadelesiyle ilgili konuşan Gasly, "Ben bir yarış pilotuyum ve eğer bir boşluk görürsem bunu değerlendiririm."

"Eğer bundan memnun değilseniz tek yapmanız gereken yerimi geri vermemi söylemek, böylece geçiş yapmak için bir şansım daha olur. Ancak bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmadı, dolayısıyla yaşananlar utanç verici."

"Sadece geçmişte olduğu gibi telsizden yapmam gerekeni söylemelilerdi, nedense bu sefer hiçbir şey yapmadılar." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki yarışta komiserler kuruluyla konuşacağını belirten Gasly, "Hakemler son zamanlarda oldukça sert görünüyorlar."

"Geçen hafta sonu gridin yarısı güvenlik aracının arkasında gereken mesafeyi tutturamıyordu, ancak sadece ben ceza aldım. Bu hafta sonu ise yerimi geri vermemi istemediklerini bilmiyorum."

"Günün sonunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve istediğim son şey aptalca ceza puanları aldığım için bir yarıştan olmak. Görünüşe göre şu anda yaptığım şeyden memnun değiller, bu yüzden tam olarak neyi değiştirmem gerektiğini anlamak için bir görüşme yapacağım."

"Yine de yarış genel olarak olumluydu, dokuzuncu sıranın sadece dört saniye gerisindeydik. Ceza almasaydık nerede olabileceğimizin farkındayız. Böyle bir olaya karışmış olmak utanç verici."

"Her hafta sonu aynı şeyler yaşanıyor, bu yüzden başta yaklaşımım olmak üzere bir şeyleri değiştirmem şart." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, battles with Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Cuma günkü sürücüler brifinginde ceza puanlarıyla ilgili bir konuşma yapan Gasly, önerilerinin olumlu karşılandığını düşünüyor.

Fransız pilot, "Konu sadece ceza puanları değildi, nitekim bir yarış men cezası almaya oldukça yakınım."

"Ancak açıkçası son 12 ayda o kadar da tehlikeli davranışlar sergilemedim, dolayısıyla sadece güvenlik aracı ve pist limitleri nedeniyle men cezası almam utanç verici olurdu."

"Sanırım bu konu üzerinde çalışıyorlar ve muhtemelen gelecek yıl için değişiklikler olacak. Bunu duymak güzel."

"Bence yönetmelik sadece tehlikeli sürüş yaptığınız takdirde ceza puanı alacağınızı söylüyor. Şu anda ise güvenlik aracı ihlalleri veya pist limitleri için de puan alıyorsunuz. Komiserler dahil herkes bunun oldukça sert olduğu konusunda hemfikir." dedi.

PIERRE GASLY’NİN BU SENEKİ CEZA PUANLARI

İspanya: Lance Stroll ile temas - 2 puan

Avusturya: Sebastian Vettel ile temas – 2 puan

Avusturya: Pist sınırlarını birden fazla kez aşmak – 1 puan

Japonya: Kırmızı bayrak altında aşırı hız – 2 puan

USA: Güvenlik aracı arkasında 10 araç mesafe bırakmamak – 2 puan

Mexico: Pist sınırlarını aşarak avantaj elde etmek – 1 puan