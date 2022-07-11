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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Gasly: "Hafta sonu, sıralama dışında bir felaketti"

Pierre Gasly, hafta sonunun kendisi için sıralama dışında bir felaket olduğunu ve araçta güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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Gasly: "Hafta sonu, sıralama dışında bir felaketti"
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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Avusturya GP'de zorlu bir yarış geçirdi ve 15. oldu.

Gasly, 4. virajda Sebastian Vettel'i geçmeye çalışırken Aston Martin pilotuna spin attırdı ve beş saniye zaman cezası aldı.

Fransız pilota ayrıca pist limitlerinin dışına çıktığı için başka bir ceza daha verildi.

Seansın ardından konuşan AlphaTauri pilotu şunları söyledi: "Hafta sonu, sıralama dışında bir felaketti."

"Tempo açısından iyi değiliz. Araçta her şeyi yapmaya çalışıyorum ama şu anda yapılabilecek bir şey yok. Bu yüzden düzgün sonuçlar alabilmemiz için araçta güncelleme yapılmasına çok ihtiyacımız var."

Pist sınırını aştığı için aldığı cezadan bahseden Gasly, "Herkes için aynı kural. Buna uymadım bu yüzden ceza aldım."

"Burası, geçmişte bu pist sınırları yokken daha iyiydi. Fakat günün sonunda, koymuş oldukları kural ne olursa olsun, buna saygı duymak zorundayız." dedi.

Vettel ile teması hakkında ise şunları ekledi: "Olabildiğince sert yarışmaya çalıştım ve ceza aldım, yani muhtemelen suçlu benim."

"Aynı zamanda burada yan yana mücadele etmek her zaman riskli. Bence geçmişte bunu gördük ve kasten yapmadım ama Sebastian için talihsizlik oldu."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fransız, araçta tempo olmadığını ve bir an önce güncelleme getirilmesi gerektiğini açıkladı.

"Tempo açısından hiçbir yerde değiliz. Yuki'ye ve bana bakınca, stratejide bile pite geldiğimizde pozisyon kaybediyoruz. Fakat günün sonunda tempomuz yok."

"İstediğinizi yapabilirsiniz ve her stratejiyi uygulayabilirsiniz ama şu andaki hızımızla bu şekilde devam edemeyiz."

"Bu yüzden sıfırlamamız gerekiyor ve dediğim gibi yeni parçalar gelecek. Umarım Fransa'da gelir ve orada daha iyi bir tempomuz olur."

"Diğerleri gelişi yapıyorken sizin yeni parçanız yoksa bu bir sürpriz değil. Yılın başında öndekilerle mücadele ediyorduk ama şimdi 20-30 sn geride finiş görüyoruz. Yani tur başına 0.4-0.5 saniye kaybediyoruz ve bunu bulmamız lazım."

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