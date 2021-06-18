Gasly, güçlü performansını Paul Ricard'da devam ettirmek istiyor

AlphaTauri, son yarışlarda iyi bir performans sergilemeyi başardı ve Monako'da altıncı olmayı başaran Pierre Gasly, Bakü'de üçüncü olarak bu yılki ilk podyumunu aldı.

AlphaTauri, bu yıl özellikle tek turda iyi görünse de yarışta aynı sonuçları elde etmekte epey zorlanıyordu ve hem Monako hem de Bakü'de tam tersi şekilde çok iyi göründüler.

Fransa GP öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gasly, Fransa'ya döneceği için mutlu olduğunu, ancak performans anlamında bazı soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Gasly şöyle dedi: "Fransa'ya döndüğüm için çok heyecanlıyım. Geçen yıl takvimde Fransa GP'sine sahip değildik. Bu yüzden bu sezon geri döneceğim için mutluyum. Bir yarış galibi olarak buraya dönmek çok özel hissettiriyor. Yarış için heyecanlıyım, taraftarları göreceğim için de heyecanlıyım."

"Son yarışlarda güçlüydük ve umarım bunu devam ettirebiliriz. Fakat bunun hiçbir garantisi yok. Son iki hafta sonu bizim için çok iyi geçti ancak yarışlar çok özel pistlerde yapıldı."

"Monako ve Bakü, normal yarış pistlerinden çok farklılar, bunlar birer cadde pisti, ayarlar oldukça özel. Şimdi Barselona ve Portimao'da gördüğümüze benzer, daha normal bir düzene dönüyoruz."

"Doğrusu performansımızla ilgili çok fazla soru işareti var. Neden son yarışta ve Monako'da bu kadar hızlıydık merak ediyoruz. Umarım bu hafta sonu Paul Ricard'da da benzer performans sergileyebiliriz."

Pierre Gasly, AlphaTauri in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool