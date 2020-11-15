Gasly, güç ünitesi değiştirmediği için pit yolundan başlayabilir!

Takım kapalı park kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunursa, Gasly Türkiye GP'ye pit yolundan başlayabilir.

Gasly sıralamalarda 15. oldu ancak Carlos Sainz ve Lando Norris'in aldığı grid cezalarıyla 13. sıraya yükseldi.

Takım, Gasly'nin ilk başta bu kadar geride kalmasının ardından taktiksel bir adım atarak komple güç ünitesi değiştirme başvurusunda bulundu.

Bu hamleyle Gasly, sezonun kalan yarışlarında güç ünitesi açısından sorunsuz olacak, başka ceza almadan sezonu tamamlayabilecekti.

Takım, sıralamaların ardından güç ünitesini değiştirmek için talepte bulundu. Sainz'ın cezasının hemen ardından ancak Norris'in cezası doğrulanmadan bu izin FIA teknik delegesi Jo Bauer tarafından AlphaTauri'ye verildi.

Kapalı park kurallarına göre takımlar, teknik bir sorun olduğunu gösterebilirlerse aynı özellikte olan güç ünitesi parçalarıyla değişiklik yapabiliyor. Bunun dışında keyfi değişime izin verilmiyor.

AlphaTauri mekanikerleri Cumartesi akşam araç üzerinde çalışmaya başladı. Ancak bu sabah takım, güç ünitesini değiştirmek istemediklerini yarış hakemlerine bildirdi. Takım, kazanılan grid pozisyonlarının ardından yarış stratejisi açısından istediği bir noktaya geldiği için son anda güç ünitesi değiştirmekten vazgeçmiş gibi görünüyor.

Bunun üzerine Bauer konuyu hakemlere taşıdı ve takımın ilk talebinin fiziksel sorundan değil stratejik sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.

Bunun dışında Bauer, aracın arka tarafı açıldığı için FIA'nın araçta başka değişiklik yapılıp yapılmadığını kanıtlayamayacağını, kapalı park kurallarının ihlal edilmiş olabileceğini söyledi.

AlphaTauri bu gelişmede haksız bulunursa, Gasly yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalabilir.