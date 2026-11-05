Formula 1 Meksika GP

Gasly, griddeki güç dengesini eleştirdi: “Tek şampiyonada iki ayrı lig var”

Alpine pilotu Pierre Gasly, bu yıl devreye giren yeni kurallarla birlikte ilk dört takımla gridin geri kalanı arasındaki farkın adeta uçuruma dönüştüğünü söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 17:05

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Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Formula 1’de bu yıl uygulanmaya başlayan yeni teknik kurallar, takımlar arasındaki güç dengesini yeniden belirleyerek gridi belirgin bir şekilde değiştirdi. Alpine pilotu Pierre Gasly, zirvedeki dört takımla orta sıra ekipleri arasında devasa bir uçurum oluştuğunu ve gridin adeta "iki farklı lig" halinde yarıştığını vurguladı.

Geçmişteki kural değişikliklerinde de benzer ayrışmaların yaşandığını hatırlatan Fransız pilot, kural döngüsünün son yılı olan 2025'teki gibi yakın bir grid tablosuna ulaşabilmek için takımların gelişim zirvesine yaklaşacağı önümüzdeki birkaç yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Pierre Gasly, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "2025 sezonuna baktığımızda, muhtemelen sporun tarihinde gördüğümüz en birbirine yakın grid tablosuna sahiptik.”

“Yeni kurallar her zaman griddeki takımların birbirine yaklaşmasını amaçlar. Fakat, istatistikler beni destekliyor mu bilmiyorum ama, ne zaman yeni kurallar gelse farklar önce açılıyor, ardından herkes adapte olup geliştikçe zamanla tekrar kapanıyor.”

“Umuyorum ki bir iki yıl içinde grid yeniden birbirine yaklaşır."

“İlk dört takıma bakacak olursam motor sporları tutkunları için şu an oldukça heyecan verici bir tablo var. McLaren kazandı, bir noktada Ferrari kazandı, Red Bull ve Max geri döndü, Mercedes ise son derece rekabetçi.”

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Bu açıdan bakıldığında zirve çok yakın. Sorun, bu üst takımlarla orta sıra arasındaki farkın şu an için çok fazla olması. Yani aslında tek şampiyonanın içinde iki ayrı lig var.”

“Günün sonunda eleştirsem de bundan şikâyet etmek istemiyorum çünkü daha iyi bir iş çıkarıp yüksek performans sergilemek bizim elimizde, biz de takım olarak tamamen buna odaklanıyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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