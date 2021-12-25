Gasly, Giovinazzi ayrıldığı için çok üzgün

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, 2019 yılında katıldığı İtalyan takımla toplam üç sezon mücadele etti ve yeni sezonda yerini, Çinli genç yetenek Guanyu Zhou'ya bırakacak.

Giovinazzi, koltuğunu kaybetmesinin ardından, F1'de kendisine yer bulamadı ve yeni sezonda Ferrari'nin yedek pilotluğunu yapıp, Dragon/Penske Autosport ile Formula E'de mücadele edecek.

İtalyan sürücü, 2023'ten itibaren Formula 1 gridine geri dönmeyi umut ediyor.

Giovinazzi'nin gridde en iyi anlaştığı isimlerin başında Raikkonen ve Gasly gelirken, ayrılığına en çok üzülen isim de Gasly oldu.

Gasly şunları söyledi: "Antonio Giovinazzi'nin padoktan ayrıldığını görmek beni gerçekten üzüyor çünkü o çok iyi bir adam ve aynı zamanda çok iyi bir insan."

Fransız pilot, gridde en iyi anlaştığı üç ismin Giovinazzi, Charles Leclerc ve Yuki Tsunoda olduğunu da doğruladı.

Giovinazzi dışındaki isimleri açıklayan Gasly, ”Charles açıkça padoktaki en iyi arkadaşım."

“Yuki de var. Bu sezonun ardından, yani birlikte çok zaman geçirdikten sonra, onunla çok iyi bir ilişkim var."

“Hemen hemen herkesle çok iyi anlaşıyorum ancak bu üçünün açıkça en yakın olduğum isimler olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Mule Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images