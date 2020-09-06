Gasly: "Gerçekten bir şey söyleyemiyorum"

Olaylı geçen yarışın ikinci yarısını önde götüren ve yarışı kazanan Gasly, kırmızı bayrak sonrasındaki şanslarını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Gasly açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Çok çılgınca bir yarıştı. Kırmızı bayrak fırsatını iyi kullandık. Araç pistte gerçekten çok hızlıydı, arkamızda da gayet hızlı bir araç vardı."

"Son 18 ay boyunca çok fazla şey yaşadım. Geçen sene ilk podyumumu aldım, bunu Toro Rosso ile almak zaten çılgıncaydı ve şu anda da AlphaTauri ile ilk galibiyetimi Monza'da aldım. Gerçekliğin farkına varamıyorum."

"Sözün bittiği noktadayız, bu takım benim için çok fazla şey yaptı, F1'deki ilk şansımı bana tanıdılar. Şu anda da ilk galibiyetimi bana sundular. Gerçekten çok çılgınca, onlara ne kadar teşekkür etsem az, AlphaTauri'den Honda'ya kadar herkese çok teşekkür ederim."

"Burası güce dayalı bir pist ve tüm Mercedes, Ferrari ve Renault araçlarının önünde bu yarışı kazandık, gerçekten inanılmaz bir gün."

Bugün aldığı galibiyet ile beraber Gasly, 1996'da Monaco'da galibiyete ulaşan Olivier Panis'ten beri yarış kazanan ilk Fransız sürücü oldu. Bu konuda Gasly şunları söyledi: "F1'e geldiğim ilk andan beri bunu değiştirmek istedim, ancak bunun AlphaTauri ile olmasını beklemiyordum."

"Geçen seneden beri kendimize odaklanmaya devam ettik, adım adım gelişmeye çalıştık ve dürüst olmak gerekirse çok çılgınca oldu. Çok mutluyum."