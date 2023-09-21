Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor

Red Bull bünyesinde geçirdiği uzun sezonların ardından Alpine'e geçiş yapan Gasly'nin ilk sezonu itibariyle iyi bir performans sergilediği söylenebilir.

Son birkaç haftadır performansını puanlara yansıtabilen Gasly, son olarak Singapur'da da altıncı oldu ve takım arkadaşı Esteban Ocon ile farkı iyice açtı.

Yine de Alpine'in hedeflerinin çok daha büyük olduğu düşünülürse, ne Gasly'nin, ne de Ocon'un mevcut durumdan memnun olduğu söylenemez.

Dolayısıyla iki pilotun da araçtan beklentileri aynı -tek fark, Gasly'nin daha dar bir kokpit istemesi, uzun boylu ve uzun kollu Ocon'un ise daha geniş bir kokpit talep etmesi.

Konuyla ilgili konuşan Gasly, "Ocon'un uzun kollarını saymazsak araçtan aynı şeyleri bekliyoruz. Sadece ben daha dar bir kokpitin daha iyi olacağını söylüyorum, o ise buna pek istekli değil."

"Nasıl bir sürüş stiline sahip bilmiyorum ama benden biraz daha fazla alana ihtiyacı var!"

"Bunun nasıl gideceğini göreceğiz, ancak şunu söylemeliyim ki bu muhtemelen konforun performansa karşı tercih edilebileceği tek alan."

"Bunun dışında aracın gideceği yön belli, dolayısıyla Ocon ile çalışmak oldukça kolay oldu."

"Şu an oldukça mutluyum, kokpitte yeterince yerim var ama uzun boylu bir pilotu da düşünmeliyiz. Görüşmeler sürüyor, elbette bu görüşmeler performansa yönelik." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Her ne kadar Alpine takımı şampiyonada altıncılıktan daha iyi bir derece elde edemeyecek gibi görünse de Gasly kötü bir sezon geçirmediğini ancak A523'ün pistin özelliklerine bağlı olarak çok değişken olduğunu düşünüyor.

Gasly, "Performans açısından, sezona girerken sahip olduğum beklentilerimin karşılamadığını söylemek doğru olur."

"Takımlar şampiyonasında dördüncülüğü pekiştirmek istiyorduk, ancak Aston Martin ve McLaren'in ilerlemesiyle bunu başaramadık."

"Ama diğer taraftan takım için korkunç bir yıl olmadı. Yine de bir podyum elde etmeyi başardık. Monako'da podyum için çekişme içindeydik. Melbourne'de güçlüydük, kesinlikle iyi bir performans vardı."

"Ancak paketin çok tutarsız ve piste bağımlı olduğunu söyleyebilirim." dedi.