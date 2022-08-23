Gasly: "Gelecek planlarımdan konuşmak için çok erken"

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2019 sezonunda Red Bull Racing'e terfi ettirilen ancak çok kötü bir ilk yarı geçirmesinin ardından takım tarafından Toro Rosso'ya -şu anki AlphaTauri- geri gönderilen Gasly, eski takımına döndüğü andan itibaren kendini buldu ve biri galibiyet olmak üzere iki podyum elde etmesinin yanı sıra bir takımın lider sürücüsü rolünü üstlenebileceğini gösterdi.

Bu güçlü performansına rağmen Red Bull asla kendisini ana takıma geri getirmeyi düşünmedi ve kendisinin yerine geçen Alex Albon'un düşük performansı sonucu Sergio Perez ile anlaşıldı. 2021 ve 2022 sezonlarında bir yıllık kontrat imzalayan Perez'in mevcut kontratı ise 2024 sezonuna kadar devam etmekte.

Kendisi için Red Bull yolu tamamen kapanan Gasly'nin AlphaTauri ile sözleşmesi ise 2023 sezonuna kadar devam etmekte, sonrasında Fransız pilot kariyerinde ilk kez pilot pazarına düşecek.

Motorsport.com/Autosport'a geleceğini değerlendiren Gasly, "Bence açık olmalısınız. Önce Red Bull ile konuşmalıyız, durumun ne olduğunu ilk onlar öğrenecek."

"Ancak şu da bir gerçek ki, kariyerimde ilk kez geleceğimi kendi kendime belirleme şansına sahip olacağım."

"Elbette bunu konuşmak için henüz çok erken, daha 2022'nin ortasındayız. Doğru zamanda, gelecek için en iyi seçeneklerin neler olduğunu değerlendireceğiz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takım lideri rolünü çok iyi bir şekilde üstlendiğini düşünen Gasly, Faenza'da geçirdiği ikinci dönemin kendisini bir hayli güçlendirdiğini düşünüyor.

Gasly, "Evet, artık çok daha eksiksizim. Formula 1, oldukça karmaşık ve ilk günümdekine göre çok daha eksiksiz hissettiğim bir spor."

"Bu sadece sürüşle ilgili değil. Bu, takımı istediğiniz yöne götürmekle ilgili, insanları aynı amaç için bir araya getirmek, zor olduğu için herkesi motive etmekle ilgili."

"İnsanların birkaç yarıştan sonra tüm seyahatlerden ve yaptıkları işlerden dolayı zihinsel olarak yorulduğunu görüyorsunuz."

"Lider olmak, sadece yarış pistinde araba kullanmak ve hızlı olmakla ilgili değil. Bu, takıma liderlik etmek ve sahip olduğunuz enerjiyi takımın kalanına da yansıtmakla ilgilidir. Yapmaya çalıştığım şey bu."

"Günün sonunda, bana rekabetçi olma fırsatı verebilecek bir yerde olmak istiyorum. Benim için gerçekten en önemli olan şey, becerilerimi sergilememe izin verecek bir araca sahip olmak. Zirve için savaşmak istiyorum, ünkü bu spordaki tek motivasyonum galibiyet için, podyumlar için savaşmak ve gridin önünde olmak." dedi.