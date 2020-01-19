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Formula 1 / Son dakika

Gasly, geçen sene kendini Hollywood filminde gibi hissetmiş

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Gasly, geçen sene kendini Hollywood filminde gibi hissetmiş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
19 Oca 2020 14:11

Pierre Gasly, geçen sezon Formula 1’de yaşadığı iniş ve çıkışlarını bir Hollywood filmine benzetti.

Brezilya Grand Prix’inde yaşadığı ilk podyumuyla beraber Gasly, Red Bull tarafından sezon ortasında gönderilmesinin yanında yakın arkadaşı Anthoine Hubert’i kaybetmesi gibi bazı kötü günler de geçirdi.

Bu durumlar hakkında konuşan Gasly, bazı durumlarda yaşadıklarının gerçekmiş gibi olmadığını hissettiğini ve bunların ekstrem şeyler olduğunu belirtti.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Gasly şunları söyledi:

“Tam bir Hollywood filmi gibiydi. Yaşanan şeylerin nasıl başladığını ve ilk 6 ayda olan olayların gerçek olduğunu hayal bile edemezdim,”

“Takım değişiminden sonra Toro Rosso’ya dönmek, gerçek bir şeymiş hissiyatı vermedi. Bu sene olan çoğu şey ‘Hayır bu kesinlikle gerçek olamaz, bu yaşanamaz’ hissiyatı verdi.”

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Gasly, açık ara yaşadığı en kötü olayın Hubert’in F2’de yaşadığı kaza olduğunu söyledi, ki bu kaza onun Toro Rosso’ya gitmesiyle aynı zamana denk geldi.

Gasly “Bu sezon aynı bir rollercoaster gibiydi” dedi ve ekledi:

“Tüm duyguları yaşadım. Hayatım boyunca yaşadığım en üzücü anlardan biri Spa’da Anthoine’ı kaybetmekti, Toro Rosso’ya olan geçişimden dolayı zor bir hafta sonu geçirirken hafta sonu daha kötü bir hal aldı.”

“Daha sonrasında da Brezilya vardı, hayatımın ve kariyerimin en önemli anıydı.”

“Sezon boyunca çok iniş ve çıkış yaşadım, ki bu kadar çok duygu değişimi gerçekten çok iyiydi, bunlara rağmen kendimi geliştirip zorlamam bence mükemmel bir işti.”

Her ne kadar Gasly’nin Brezilyadaki podyumu onu sevmeyenleri susturmuş olsa da Gasly’ye göre sonuç değişmedi.

Gasly bu konu hakkında “Çok çalışmanın meyvesini almak çok güzel bir his. Buraya (Toro Rosso) geri geldikten sonra, bir podyum olmuş veya olmamış, bu benim kişiliğimi değiştirmiyor. Hala aynıyım. Hala aynı şekilde çalışıyorum ve aynı şekilde olaya yaklaşıyorum. Ancak bu kadar zor zaman sonrasında ne kadar çok çalıştığımı ve durmadan çalıştığımı insanlara göstermek çok güzel bir his.” dedi.

Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

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12 Mar - 15 Mar
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