Gasly: "Fransa GP'ye getirdiğimiz güncellemeler, Macaristan için faydalı olmalı"

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AlphaTauri, son yarışların en büyük hayal kırıklarından birisi olurken, Fransa GP'den de umduklarını bulamadılar.

Aslına bakılırsa takım, buraya büyük bir güncelleme getirmişti ve hafta sonunda beklenti büyüktü. Ancak Yuki Tsunoda daha ilk turlarda temas yaşayıp geriye düştü, Pierre Gasly ise umduğu yarışı geçiremedi.

Şimdi Macaristan GP yapılacak ve burası, Gasly'nin geçmişte iyi sonuçlar aldığı pistlerden birisi.

Hafta sonu öncesinde konuşan Gasly şöyle dedi: "Paul Ricard'da sahip olduğumuz güncellemeler cuma günü iyi bir tempo yakalamamızı sağladı ancak Cumartesi ve Pazar günleri bunlardan maksimumu çıkaramadık, bu yüzden de Fransa'dan puan alamadan ayrıldık."

"Daha fazla zamana ihtiyacımız var. Elbette birkaç gün içerisinde yapabileceğiniz işin miktarı sınırlıdır ancak mühendislerimizin toplanan tüm bilgileri inceleyeceklerini biliyorum. Yine sıcak havada yapılacak Hungaroring'deki Cuma antrenmanlarında durumu düzeltmeye çalışacağız."

"Genel olarak Macaristan'da hep iyi sonuçlar alıyorum. Son üç yarışı altıncı, altıncı ve beşinci oldum. Ayrıca geçen yıl en hızlı turu da attım. Pist düzeni hoşuma gidiyor, sadece birkaç düzlüğü olan bol virajlı ve teknik bir pist. Bir bakıma benzersiz bir yer ve orada ritim yakalamak çok önemli."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hungaroring, sürüş keyfi anlamında en sevdiğim pistlerden biri. Geçiş yapmak zor olduğu için sıralama turları çok önemli. Yarıştan sonra yaz arasına gireceğiz, bu yüzden yaz arasına iyi bir sonuç alarak çıkmak harika olacak. Bu sadece benim için değil, takım için de iyi olacak."

"Bu pistte aracınızın tıpkı Monako'da olduğu gibi yüksek yere basma gücüne göre ayarlanması gerekiyor. Yeni parçalar bu konuda bize yardımcı olmalı. Sahip olduğumuza inandığımız hıza ulaşmak için her türlü çabayı göstereceğiz."

İyi performans göstermesine rağmen şanssız bir hafta sonu geçirdiği Paul Ricard'ın ardından konuşan Yuki Tsunoda ise, Macaristan'da temiz bir hafta sonu geçirmek istiyor.

"Fransa'daki hafta sonu takım için çok önemliydi çünkü daha fazla yere basma gücü sağlayan güncellemeler getirdik. Cuma antrenmanında ilerleme kaydettik ve sıralamalarda beni mutlu edecek şekilde son bölüme kaldım. Ancak Esteban Ocon, pazar günü bana çarparak yarışımı mahvetti. Devam etmeye çalıştım ama araç çok hasarlıydı, bu yüzden yarışı bırakmak zorunda kaldım. Sonuç olarak güncellenen aracın yarış mesafesinde nasıl performans gösterdiğini değerlendiremedim." "Hungaroring, Paul Ricard'dan çok daha yavaş bir pist. Orada, yeni güncellemeleri daha iyi anlayabileceğiz. Geçen yıl Macaristan'da şanslıydım. Zor bir sıralama turları geçirip, 16. olmuştum fakat Pazar günü altıncı olmayı başardım." "Hungaroring sürüş yapması keyifli bir pist fakat ritim yakalamanız gerekiyor. Pistte uzun düzlükler olmadığı için sürücünün nefes alacak zamanı olmuyor. Macaristan'da geçiş yapmak her zaman zor olmuştur, bu nedenle başka bir aracın arkasında kalırsanız, yarışınızı mahvedebilirsiniz." "Yeni araçlar sayesinde geçiş durumunun bu yıl daha iyi olup olmayacağını merak ediyorum. Yine de sıralamalarda iyi bir sonuç göstermek her halükarda önemli olacak." "Başarılı bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Eğer yaz arasından önce puan alabilirsek, tatil daha da keyifli geçecek."