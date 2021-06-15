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Formula 1 Haberler

Gasly, Fransa GP'deki şanssızlığını kırmak istiyor

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, şu ana kadar kendi ülkesinde iyi bir yarış geçiremediğinden bu seneki formunu koruyarak bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Gasly, Fransa GP'deki şanssızlığını kırmak istiyor

Fransa bir yıl aradan sonra, Formula 1’e tekrar ev sahipliği yapacak. Kendi ülkesinde ilk kez bir “bir yarış galibi” olarak yarışacak olan Gasly ise yarışı iple çektiğini belirtti ve Bakü’deki formunu bu yarışta da devam ettirmek istediğini vurguladı.

Gasly, “Bakü’deki podyuma çıkmayı hak ettiğimi düşünüyorum çünkü tüm hafta sonu harikaydı. Antrenman turlarından itibaren her şey yolunda gitti, araçta çok rahat hissediyorum ve iyi bir potansiyelimizin olduğunun farkındayım.”

“Yılın ilk zamanlarında iyi geçen cumartesi günleri olmuştu ancak pazar günleri istediğimiz gibi gitmemişti. Fakat son iki yarışta hiç hata yapmayarak mükemmel bir iş çıkardık. Bu tam olarak ihtiyacımız olan şeydi ve üçüncü olarak podyuma çıkmak harikaydı.”

“Bu yüzden kendi ülkemde düzenlenen Paul Ricard’daki yarış tam zamanında geldi. Fransa’daki herkes çok heyecanlı. Sezonun geri kalanı için beklentiler ve motivasyon da çok yüksek.”

“Gösterdiğimiz performans, önümüzdeki yarışlarda neler yapabileceğimizi görmek için bizi kesinlikle heveslendiriyor. Bu hafta sonu da aynı yaklaşıma sahibiz.”

“Dürüst olmak gerekirse, geçmişte Paul Ricard'da çok iyi bir performans göstermedim. Buradaki ilk F1 yarışımda Ocon ile çarpıştım ve ilk turda yarıştan çekilmek zorunda kaldım.”

“Ayrıca, 2019'da da harika bir hafta sonu geçirmedim ve onuncu oldum. Aslında Bakü de bu yıla kadar benim için hiç iyi gitmeyen başka bir yarıştı ve bu yüzden, bu hafta sonu da bunu devam ettirebilmeyi ve bu şanssızlığı değiştirebileceğimizi umuyorum.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise Paul Ricard’da en son Formula 3’teyken yarıştığını söyledi ve tanıdığı bi piste gelmenin onun için oldukça olumlu olduğunu dile getirdi.

Tsunoda, “Formula 3'teyken Paul Ricard'da iki kez yarıştım."

“Bu da Portekiz, Monako ve Bakü'den sonra benim için farklı bir durum olacağı anlamına geliyor ve bu bence oldukça olumlu bir faktör.”

“Son iki yarıştan farklı olarak duvar yok ve çok büyük kaçış alanları var, bu yüzden yaklaşımımda o kadar temkinli olmak zorunda değilim.”

“Araç ayarları açısından, aracın gerçekten iyi çalıştığı Azerbaycan'dan çok farklı olacak çünkü düşük hızlı dik açılı virajlar yok. Her yönden tamamen farklı bir pist. Bunu dört gözle bekliyorum ve umarım tekrar puan barajı içinde finiş görebilirim.” yorumunu yaptı.

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