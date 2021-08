Gasly: "Formula 1, sprey sorununa bir çözüm bulmalı"

Pazar günü gerçekleştirilen Belçika Grand Prix'sinin yapılamamasının temel sebebi, pist üstündeki yol tutuştan ziyade sürücülerin, güvenlik aracı arkasında giderken bile önlerindeki aracın kırmızı ışığını göremiyor olmalarıydı.

Bu yüzden puan almak için gerekli olan iki tur atıldıktan sonra F1, yarışı durdurma kararı aldı.

Yarışı altıncı bitiren Gasly, "Maalesef bunu yapmaktan başka bir seçeneğin mümkün olduğunu düşünmüyorum çünkü grup içerisindeki görüş çok kötüydü."

"Bir araç herhangi bir nedenle yolda kalırsa veya kaza yaparsa ve pek çok araç hemen peşi sıra geliyorsa, bir araç ona yandan vurabilir veya bunun gibi bir şey olabilir. Bunun da ne gibi sonuçlar doğuracağını biliyoruz."

"Sorun şu ki her zaman önünüzdeki tüm çocuklara, pistte kalmaları ve sizin gittiğiniz hızda gitmeleri konusunda güvenmeniz gerekiyor çünkü biri durursa ve saatte 200-250km/s ile gidiyorsanız, görüş mesafesi yaklaşık 30 metre oluyor."

"Aracı da 200-250 km/s hızda giderken gördüğünüzde artık durmanıza imkan yok. Bu pistte zaten yeterince korkunç şey gördük." dedi.

Gasly, sprey sorununu çözmenin, geçen hafta sonunun tekrarlanmamasını önüne geçeceği görüşünde.

"Bence araçların arkasındaki spreyi azaltmak için çalışmalıyız çünkü en önemli konu bu. Tıbbi aracı seyrediyordum, açıkçası çok daha düşük hızda gidiyordu ama oluşan sprey araçlarımızın ürettiğinden daha azdı."

“Bu yüzden bunun, Formula 1'in önümüzdeki yıllarda odaklanması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü spreyi azaltırsanız ve daha iyi bir görüş varsa, koşullar çok zor olabilir, suda kızaklama olabilir, çok fazla kayma yaşayabilirsiniz ve çok yavaş olabilirsiniz."

"Bundan sonra yol tutuşun sınırında olmak biz sürücülerin elinde olsa da en azından önümüzü görebiliriz. Pazar günü ana sorun görüştü."

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and George Russell, Williams FW43B, out of the pits

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images