Gasly, FIA'nın Suzuka sonrası attığı adımlardan memnun

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AlphaTauri pilotu, Suzuka'da güvenlik aracı esnasında piste giren çekiciyi en çok eleştiren isim olmuştu. İlk turda yaşananların ardından Gasly, pite girmek zorunda kalmıştı. Pitten sonra lider grubu yakalamaya çalışan Gasly, Carlos Sainz'ın aracını çekmeye çalışan çekici ile karşılaşınca tehlikeli bir an yaşamıştı.

Yarışın ardından konuşan Gasly, o şartlarda piste çekici sokulmasının 2014'te aynı piste çekiciye çarparak ağır yaralanan ve ardından hayatını kaybeden arkadaşı Jules Bianchi'ye karşı bir saygısızlık olduğunu söylemişti.

Gelen şikayetlerin ve ortaya çıkan güvensiz durumun ardından FIA, yaşananlara dair detaylı bir soruşturma başlattı ve bu soruşturmanın sonuçları ile alınan tedbirler, dün herkesle paylaşıldı. Bu kapsamda gelecekte çekicilerin piste girişinde daha dikkatli olunacak ve onların olduğu yerlerde takımlar ve pilotlar daha detaylı bilgilendirilecek. Pist üstündeki önlemler dışında yarış direktörünün bundan böyle rotasyonlu çalışmayacağı bildirildi.

Yayınlanan raporda ayrıca Gasly'nin bayraklara uymayarak olay yerinden dikkatsiz bir şekilde geçtiği, yani güvenlik önlemlerini göz ardı ettiği söylendi. Fransız sürücü ise olaylara daha büyük pencereden baktığını söyledi.

Gasly, "Ben daha çok gelecek için ortaya ne koyduklarıyla ilgileniyorum. Suzuka'da yarışın ardından Mohammed ile bunu konuşmuştum. Orada olanlar oldu."

"En önemlisi ilerlemek ve ister F1 ister alt seriler olsun herkesin güvende olmasını sağlamak."

"Ve onlar da bunun üstünde çalışıyorlar. Açık bir şekilde ileri yönde iyi adımlar attıklarını düşünüyorum. Bunu pilotlar toplantısında görüşeceğimizi biliyorum ve bunların üstüne eklenecek her şeyi memnuniyetle karşılarız."

"Ancak bu konu üzerinde çok hızlı bir şekilde çalıştıkları ve hemen sonraki yarıştan itibaren uygulanacak bazı çözümlerle geldikleri için memnunum." dedi.

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Gasly, Suzuka'daki yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasının ardından bu konuyu dile getirmek için yarış direktörü Eduardo Freitas'ın yanına gitmişti. Freitas'ın her şeyin normal olduğunu söylemesi, Gasly'i daha da kızdıran olay olmuştu.

Gasly, daha sonrasında yine Freitas'la görüştüğünü söyledi ancak aralarında bir anlaşmazlık olduğu iddialarını önemsemedi.

Gasly, "Hikayede onun tarafı var, benim tarafım var. Dediğim gibi burada kimin haklı ya da haksız olduğu önemli değil."

"Günün sonunda biz hayatımızı riske sokuyoruz ve tekrarlamam gerekirse mümkün olduğu kadar güvende olmak istiyoruz. Bu araçları o şartlarda o hızlarda sürerken her zaman risk vardır ancak bu riskleri mümkün olduğu kadar minimuma indirmeliyiz."

"Bu pistler, üzerinde çekiciler ve traktörler olmadan onaylanıyor. O şartlarda pistler güvenli oluyor. Ancak üzerine dışarıdan bir şey koyduğunuzda, çok farklı bir hikaye ortaya çıkıyor."

"Bunu anladıklarını düşünüyorum. Ortaya koydukları çözümlerden memnunum." dedi.

Gasly, olay anında yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Ciddi bir olaydı. Açık bir şekilde olmaması gereken bir şeydi ancak ne yazık ki oldu."

"Zihinsel açıdan olanlar dışında bir sonucu olmadı. Ben gördüklerim karşısında ve Jules'un kaybını hatırlayan insanlar için bir nevi şok oldum."

"Bu sefer trajik bir sonucu olmadı. Ancak en önemlisi, benim, tüm iş arkadaşlarım ve motor sporlarındaki tüm insanların gelecekte daha güvende olmaları. Ve onlar da bunu planlıyorlar."

Gasly son olarak raporda kendisinin hızının eleştirildiği bölüme karşı çıkmak istemedi. Gasly, "O konuda bir polemiğe girmek istemiyorum. Dediğim gibi ben, bana sunulan delta zamanını takip ettim."

"Ve arka düzlükte, olay yerinden sonra aşırı hızlı gittiğim için cezalandırıldım. Bu konuda bir polemik yaratmak istemiyorum. Bu raporda önemli olan konu bu değil." dedi.