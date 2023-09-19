Gasly: "FIA'nın ceza tutumu 'siyah ve beyaz' değil"
Pierre Gasly, Kevin Magnussen'in Singapur GP'sinde ceza almamasının ardından FIA'nın cezalar konusundaki tutumunun 'siyah ve beyaz' olmadığını söyledi.
Gasly, Magnussen'i kendisini pist dışına itmekle suçladı ve Haas pilotunun herhangi bir yaptırımdan kaçmasını, Max Verstappen'in sıralama turlarında iki engelleme olayı nedeniyle aldığı kınama cezalarıyla karşılaştırdı.
Bu kararlar, bu tür suçlar için grid cezaları görmeye alışkın olan pilotlar ve takımlar için sürpriz oldu ve hakemlerin kararlarının tutarlılığı hakkında sorulara yol açtı.
2022'de bir dizi cezayla karşı karşıya kalan ve bir aşamada yarış yasağı almaya çok yaklaşan Gasly, geçmişte hakemlerin kararlarını sorgulamıştı.
Magnussen'le olan mücadelesi hakkında Gasly, "Sadece onu geçeceğim zaman beni yarış pistinin dışına itip itemeyeceğini sordum, onu biraz dürteceğim ve aynısını yapacağım."
"Konuyu açmayacağım - sadece, siyah ve beyaz olmasını istiyorum."
"Sıralama turlarından sonra ve Pazar günü oldukça şaşırdım çünkü yönetmeliği tam olarak anlamadım. Yönetmelikleri okudum, biliyorum ama bu yönetmelikler her zaman pistte olan şeylere uygulanmıyor."
"Dürüst olmak gerekirse, bu benim yarışımı etkilemedi. Elimden gelenin en iyisini yaptım, bu yüzden iyiydi ama bana haksızlık oldu."
"Olaylara bakış açım böyle olabilir, bilmiyorum. FIA ile bir görüşme yapacağım çünkü bazı şeyleri tam olarak anlamıyorum."
Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Daha fazla soru sormayacağım ama bu yıl Barselona'da engelleme nedeniyle aldığım altı sıra ceza gibi aleyhimde verilen zor kararlar oldu ve yaptığım şey kesinlikle dün gördüğümden çok daha küçük bir şeydi. Belki artık bunlara izin veriliyordur. Bilmiyorum, soracağım." dedi.
Magnussen'in sürüşüyle ilgili olarak Gasly, şunları söyledi: "Yarıştan önce sanırım 'Kimsenin hayatını kolaylaştırmayacağım' dedi ve dediklerini uyguladı."
"Sınırda gideceğini biliyordum ama sonuçta altıncı bitirdim, bu yüzden gerçekten umurumda değil."
Gasly, hakemlerin kararlarıyla ilgili endişelerine ve vites kutusu arızasının Esteban Ocon'a değerli puanlara mal olmasına rağmen, Alpine'in zorlu İtalya Grand Prix'sinden sonra toparlanmasından memnundu.
Gasly, "Monza bizim için zor geçti."
"Nedenini biliyorduk çünkü pist düzeni bize uygun değildi. Ancak bir tür performans elde etmek ve bunu kendimize kanıtlamak önemliydi."
"Bence her iki araç da altıncı ve yedinci olmalıydı. Esteban için üzücü bir durum çünkü önemli puanlar kaybetti. Ancak Pazar günleri iyi bir performans gösterme potansiyeline sahip olduğumuzdan kesinlikle eminim ve yarış olumlu geçti."
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