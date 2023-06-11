Gasly: "Ferrari'ye epey yaklaşmamız, attığımız adımların göstergesi!"
Alpine ile iyi sonuçlara imza atan Pierre Gasly, takımın gelişim yarışında attığı adımlardan memnun.
Uzun süredir devam eden AlphaTauri kariyerine nokta koyan ve Alpine'e geçiş yapan Gasly, araca hemen alışmayı ve özellikle yarış temposu anlamında takım arkadaşı Esteban Ocon ile aynı seviyeye çıkmayı başardı.
Kendisi için daha da iyi haber, Alpine'in son iki yarıştır güncelleme anlamında önemli adımlar atması ve yavaş yavaş zirvedeki dört takıma yaklaşması.
RacingNews365'e takımın gelişimi hakkında konuşan Gasly, "Son birkaç hafta sonu boyunca gösterdiğimiz gelişimden dolayı mutluyum."
"Henüz sezonun başındayız ve ben her hafta sonu takım hakkında bir şeyler öğreniyorum, onlar da benim hakkımda bir şeyler öğreniyor."
"Gerçekten de her hafta sonu ileriye doğru bir adım attığımızı hissediyorum, örneğin İspanya'daki sıralama turum epey güçlüydü. Carlos'u [Sainz] çok az farkla ikinci sırada görmek, sahip olduğumuz paketin potansiyelini gösteriyor."
"Dolayısıyla, genel olarak, bundan çıkarılacak pek çok olumlu sonuç var." dedi.
Son Haberler
Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"
Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum" Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"
Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"
Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor" Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"
Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor
Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor
Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"
Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor" Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.