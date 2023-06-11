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Gasly: "Ferrari'ye epey yaklaşmamız, attığımız adımların göstergesi!"

Alpine ile iyi sonuçlara imza atan Pierre Gasly, takımın gelişim yarışında attığı adımlardan memnun.

Altay Gök
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Pierre Gasly, Alpine F1 Team arrives

Uzun süredir devam eden AlphaTauri kariyerine nokta koyan ve Alpine'e geçiş yapan Gasly, araca hemen alışmayı ve özellikle yarış temposu anlamında takım arkadaşı Esteban Ocon ile aynı seviyeye çıkmayı başardı.

Kendisi için daha da iyi haber, Alpine'in son iki yarıştır güncelleme anlamında önemli adımlar atması ve yavaş yavaş zirvedeki dört takıma yaklaşması.

RacingNews365'e takımın gelişimi hakkında konuşan Gasly, "Son birkaç hafta sonu boyunca gösterdiğimiz gelişimden dolayı mutluyum."

"Henüz sezonun başındayız ve ben her hafta sonu takım hakkında bir şeyler öğreniyorum, onlar da benim hakkımda bir şeyler öğreniyor."

"Gerçekten de her hafta sonu ileriye doğru bir adım attığımızı hissediyorum, örneğin İspanya'daki sıralama turum epey güçlüydü. Carlos'u [Sainz] çok az farkla ikinci sırada görmek, sahip olduğumuz paketin potansiyelini gösteriyor." 

"Dolayısıyla, genel olarak, bundan çıkarılacak pek çok olumlu sonuç var." dedi.

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