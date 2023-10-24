Gasly, Ferrari'nin tek pit stop stratejisine ihtimal vermemiş

Leclerc, ABD Grand Prix'sinde tek pit stop stratejisini kullanan tek pilottu ve bu strateji ona pistte altıncı sırayı kazandırdı, ancak yarışın ardından aşırı aşınmış taban plakası nedeniyle diskalifiye edildi.

Alpine pilotu, ABD Grand Prix'sinden önce Leclerc ile kısa bir sohbet için bir araya geldi ve Monakolu pilot, Gasly'ye yarış için strateji planları hakkında sorular sordu.

Gasly bu sohbeti F1TV'de Will Buxton'a anlattı.

Gasly, "Bu konu ilk kez Charles gridde yanıma gelip 'Sen de mi tek pit stop stratejisi yapacaksın?' dediğinde gündeme geldi ve ben de 'Tek pit stopun imkanı yok!' dedim."

"Birbirimize baktık ve söyledikleri karşısında biraz kafam karıştı ama sanırım yapabileceğimiz en iyi stratejiyi uyguladık. Ancak yüz ifadesinden tek pit stop stratejisinden pek hoşlanmadığını anladım."

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, daha sonra medyaya tek pit stop stratejisine geçme kararının arkasındaki düşünceyi açıkladı.

Vasseur, "12 tur sonra Carlos'un 10 saniye önünde olan Charles'la birlikte tek pit stop'a karar verdik ve bu iyi bir seçim değildi."

"Muhtemelen sorun, yarıştan önce bu konuda net bir resme sahip olmamamızdı. Her şey çok net değildi, iki seçeneğimiz vardı. Bence hata yaptığımız nokta, gridin stratejik anlamda yarı yarıya olacağını tahmin etmemizdi. Ama hiç de öyle olmadı." dedi.