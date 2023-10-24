Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Gasly, Ferrari'nin tek pit stop stratejisine ihtimal vermemiş

Charles Leclerc'in tek pit stop stratejisi, Pierre Gasly'i oldukça şaşırtmış.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Pierre Gasly, Alpine A523

Leclerc, ABD Grand Prix'sinde tek pit stop stratejisini kullanan tek pilottu ve bu strateji ona pistte altıncı sırayı kazandırdı, ancak yarışın ardından aşırı aşınmış taban plakası nedeniyle diskalifiye edildi.

Alpine pilotu, ABD Grand Prix'sinden önce Leclerc ile kısa bir sohbet için bir araya geldi ve Monakolu pilot, Gasly'ye yarış için strateji planları hakkında sorular sordu.

Gasly bu sohbeti F1TV'de Will Buxton'a anlattı.

Gasly, "Bu konu ilk kez Charles gridde yanıma gelip 'Sen de mi tek pit stop stratejisi yapacaksın?' dediğinde gündeme geldi ve ben de 'Tek pit stopun imkanı yok!' dedim."

"Birbirimize baktık ve söyledikleri karşısında biraz kafam karıştı ama sanırım yapabileceğimiz en iyi stratejiyi uyguladık. Ancak yüz ifadesinden tek pit stop stratejisinden pek hoşlanmadığını anladım."

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, daha sonra medyaya tek pit stop stratejisine geçme kararının arkasındaki düşünceyi açıkladı.

Vasseur, "12 tur sonra Carlos'un 10 saniye önünde olan Charles'la birlikte tek pit stop'a karar verdik ve bu iyi bir seçim değildi."

"Muhtemelen sorun, yarıştan önce bu konuda net bir resme sahip olmamamızdı. Her şey çok net değildi, iki seçeneğimiz vardı. Bence hata yaptığımız nokta, gridin stratejik anlamda yarı yarıya olacağını tahmin etmemizdi. Ama hiç de öyle olmadı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Steiner: "Aracımız güncellense de henüz yeterince iyi değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
"Hamilton, artık 'dokunulmaz' Verstappen ile aynı seviyede değil"

"Hamilton, artık 'dokunulmaz' Verstappen ile aynı seviyede değil"

Formula 1
Mexico City GP

"Hamilton, artık 'dokunulmaz' Verstappen ile aynı seviyede değil" "Hamilton, artık 'dokunulmaz' Verstappen ile aynı seviyede değil"

Lawson: "Bir noktada Red Bull'un bana şans vereceğine inanıyorum"

Lawson: "Bir noktada Red Bull'un bana şans vereceğine inanıyorum"

Formula 1
Mexico City GP

Lawson: "Bir noktada Red Bull'un bana şans vereceğine inanıyorum" Lawson: "Bir noktada Red Bull'un bana şans vereceğine inanıyorum"

Palmer: "Hamilton'ın yerinde olsaydım, iyi start alamadığım için hayal kırıklığına uğrardım"

Palmer: "Hamilton'ın yerinde olsaydım, iyi start alamadığım için hayal kırıklığına uğrardım"

Formula 1
Amerika GP

Palmer: "Hamilton'ın yerinde olsaydım, iyi start alamadığım için hayal kırıklığına uğrardım" Palmer: "Hamilton'ın yerinde olsaydım, iyi start alamadığım için hayal kırıklığına uğrardım"

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol