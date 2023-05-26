Gasly: "Ferrari ve Mercedes'ten uzak değiliz"
Alpine sürücüsü Pierre Gasly, şu anda Ferrari ve Mercedes'in çok gerisinde olmadıkları görüşünde.
Alpine için sezon pek de istedikleri gibi başlamadı. Geride kalan 5 yarış haftasının ardından sadece 14 puanla şampiyonayı altıncı sırada götürüyorlar.
Geçen yılki istikrarından çok uzak olan Alpine'in zaman zaman öndeki dört takıma yakın olduğu görüldü fakat henüz onlarla yarışabilecek seviyede görünmüyorlar.
Bu yıl takıma katılan Pierre Gasly, sezona böyle başladıkları için üzgün olduğunu fakat işlerine odaklanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi.
Gasly, "İstediğimizden biraz daha yavaş bir başlangıç yaptık. Sezon başında daha iyi olmayı bekliyorduk."
"Fakat şimdi tek yapmamız gereken başımızı önümüze eğmek ve her hafta sonu ilerleme kaydetmek."
"İlerlemeye devam etmeli ve önümüzdeki haftalarda daha fazla performans göstermeliyiz."
"Ferrari ve Mercedes'in çok fazla gerisinde olduğumuza inanmıyorum. Potansiyelimiz var ancak paketimizden daha fazlasını almamız gerekiyor."
"Ayrıca, ufak tefek bazı güncellemeler hazırlıyoruz ve umarım bunlar önümüzdekilere yetişmemizi sağlar."
"Takımdaki herkeste aynı mücadele ruhu var, herkes Alpine'in ön grupta yer almasını istiyor. Geçtiğimiz birkaç yılda güçlü bir ilerleme kaydettikleri için herkes takımın iyi performans göstermesi için çabalıyor."
"Bu yıl sezona pek iyi başlayamadık fakat herkes daha fazla ilerlemek ve sezonun her yarışında kademeli olarak gelişmek için çok çalışmakta kararlı." dedi.
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