Gasly: ''Ferrari ve McLaren'ın önünde olmayı beklemiyorduk''

Gasly, Macaristan'daki hafta sonunda oldukça güçlü tempolar gösterdi ve sıralama turlarını iki Mercedes ile iki Red Bull'dan sonra gelen en hızlı isim olarak tamamladı.

Sıralama turlarından sonra konuşan Fransız pilot, yedinci sıradaki Ferrari'nin ve altıncı sıradaki McLaren'ın önünde bitirmeyi beklemediğini söyledi.

''Dürüst olmak gerekirse Ferrari ve McLaren'ın önünde bitirmeyi beklemiyorduk. Bu bizim için gerçekten iyi bir sürpriz oldu.''

''Üçüncü bölümde attığım turumdan gerçekten mutluyum. Tur bittiğinde bunun iyi bir tur olduğunu anlamıştım ancak iki takımın önünde de olmayı beklemiyordum.''

''Aramızdaki fark çok azdı ve bu farkı yaratmayı başardık. Beşinci sıradan gerçekten çok mutluyum.''

Gasly yarış temposu hakkında da konuştu ve uzun sürüşlerde aracının diğer takımlara göre biraz daha zorlandığını fakat pist üzeri pozisyonunun çok önemli olduğu Hungaroring'de beşinci sırayı korumaya çalışacaklarını söyledi.

''Uzun sürüşlerde biraz daha zorlanıyor gibi duruyoruz. Budapeşte'deki gibi bir pistte, pist üzeri pozisyonu çok önemli çünkü burada geçiş yapmak çok zor ve bence bizim için iyi bir start almak çok önemli olacak.''

''Aynı zamanda beşinci sırayı da korumaya çalışacağız. En öndeki iki takımın bizim çok önümüzde olmasını ve bu sayede temiz havayı kullanabilmeyi bekliyoruz.''

''Asıl amacımız olabildiğince önlerde sıralama turlarını tamamlamaktı ve bunu başardık.''

''Yarınki hedefimiz beşinciliği korumak. Biliyorsunuz, çok hızlılar ve çok hızlı araçları var. Ancak bizim de pist üstü pozisyonumuz var ve sıkı bir mücadele bekliyoruz.''

''Bu uzun bir yarış olacak. Lastikler için kolay bir yarış olmayacak, muhtemelen arkamızdakilerle çok savaşacağız ancak bu konu hakkında çok heyecanlıyım.''

Gasly'nin AlphaTauri ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek ve geleceğiyle ilgili ne yapacağı sorulan Fransız pilot, ''Yani AlphaTauri ile aramdaki ilişki iyi ve en iyi performanslarımı gösterebiliyorum. Bence bunu sonuçlardan da görebiliyorsunuz ve sonuçlardan memnunum.''

''Tabii ki bir sürücü olarak her zaman mümkün olan en hızlı araçta yarışmak istersiniz ve bugün, benden daha hızlı bir araçta olan Sergio'nun sadece birkaç ondalık arkasındaydım.''

''Yani her zaman en iyi performanslarımı çıkarmaya ve potansiyelimi göstermeye çalışıyorum. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum ancak şu anda odaklandığım tek şey hızım ve kendimi zorlamak.''

''Umarım zamanla fırsatlar ortaya çıkacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Gasly son olarak da sıralama turlarından önce takımıyla iddiaya girdiğini söyledi ve şu ifadelerle olayı anlattı: ''Sıralama turlarından önce takımla küçük bir tahmin oyunu oynadık ve ben sekizinci sırada olacağımızı tahmin ettim, Franz da yedinci.''

''Eğer sekizinci sırada olsaydım, otele yürüyerek gidecektim ve Honda aracımı kullanamayacaktım.''

''Ben de 'Tamam, eğer altıncı sırada olursam Ferrari'yi alacağım! Bana otele geri dönüşümde sürmem için bir Ferrari bulmalısınız!' dedim.''

''O da, 'tamam, oldukça adil!' dedi. Şu anda beşinci sıradayım ve belki iki Ferrari alırım. Göreceğiz.''