Gasly: "Ferrari motoru 2019'daki seviyesine dönmüş gibi görünüyor"

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AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, ilk on içerisinde götürdüğü Bahreyn GP'de güç ünitesindeki muhtemel MGU-K arızası sonrası yolda kaldı. Sonrasında aracın arka kısmı alev aldı.

O ana kadar iyi bir yarış çıkaran Gasly, kaçan puanlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Gasly, "Testlerden sonra kendimizden çok emindik. Tek bir sorunumuz dahi yoktu. Yaşadığımız sorun bize, bu sporun sizi her zamana kandırabileceğini gösteriyor."

"Hiçbir şeye asla aşırı güvenemezsiniz. Umarım motor hasar görmemiştir çünkü 22 yarışı iki motorla tamamlamamız gerekecek. Yapacak bir şey yok."

"Tuhaf olan şey bunun olacağını öngörmemiş olmamız. Bu yüzden sanırım analiz etmek için biraz vakit gerekiyor. Fakat Red Bull ve AlphaTauri bugün oldukça büyük puanlar kaybetti." dedi.

"Yaşananlar dışında genel olarak tüm hafta sonu pozitifti."

"Böyle bir beklentimiz olmasa bile sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmayı başardık. Yarışta, puanlara yakındık. Bu kadar yakın bir orta grupta puan kaybetmek acı verici. Bugün kolayca dört puan alabilirdik. Yine de çıkarabileceğimiz pek çok pozitif şey var."

Sonrasında mücadele ettiği pilotlar hakkında şunları söyledi: "Fernando ile savaşmanın her zaman eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Onunla savaşırken, heyecanlı geçeceğini biliyorsunuz, öyle de oldu. Yan yanaydık, lastiğini net şekilde görüyordum, benimkine çok yakın gibiydi."

"Her zaman bir tür adrenalin patlaması oluyor. Bu da yarışı çok eğlenceli kılıyor."

"Kevin ile savaşmaktan da keyif aldığımı söyleyebilirim. Ferrari, motor olarak kesinlikle 2019'da olduğu yere döndü. Kevin'ı geride tutmak hiç kolay değildi. Genel anlamda çok eğlenceliydi."

"Lastiklere gelirsek, bazı çocuklar üç pit stop yaptılar, yani bu kadar çok aşınma olmasına şaşırdım. Yeni lastiğe birkaç tur erken geçmek büyük bir fark yaratıyor. Fakat ben, iki veya üç pit stop içeren böyle yarışları tercih ederim." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images