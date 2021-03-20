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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Ferrari'nin sezon öncesi testlerinde "hız sakladığını" dile getirdi.

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

2014'ten bu yana genel olarak her yıl ilk üçe girmeyi başaran Ferrari, 2020 yılında ciddi sıkıtılarla boğuşmuş ve tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçirmişti.

Yine de Ferrari, yıl boyunca üç podyum aldı ve sezonu altıncı sırada noktaladı.

Takım, düzlüklerde dezavantajını ortadan kaldırmak amacıyla hem yeni bir motor geliştirdi hem de sürüklenmeyi azalttı.

Ayrıca aracın arka dengesini de artıran Ferrari, böylece sürücülerine sürmesi daha kolay bir araç vermeyi hedefledi.

Testlerde Ferrari'nin hız olarak çok iyi olmadığı görüldü ancak AlphaTauri ile iyi bir performans ortaya koyan Pierre Gasly, İtalyan ekibin hız sakladığı görüşünde.

Stats Perform News'e konuşan Gasly, “Bence Ferrari bir şeyler saklıyor ve yapabilecekleri her şeyi göstermiyor."

"Geçen yıla kıyasla gerçekten ilerleme kaydettiklerini düşünüyorum. Testlerden sonra Charles ile bunu konuştum ve biraz mesajlaştık, ama çok fazla değil! Sadece fikir edinmeye çalıştım."

"Bana öyle geliyor ki birbirimizden çok geride değiliz, ama hangimizin önde olduğunu bilmiyorum. Ancak Ferrari gerçekten ilerleme kaydetti." dedi.

Gasly, McLaren'ın da Mercedes motoruyla güçlü bir rakip olacağı görüşünde.

"Görünüşe göre McLaren, özellikle yeni Mercedes motorlarıyla beraber çok güçlü bir rakip olacak. Harika bir paket oluşturdular."

"Ayrıca Mercedes ve Red Bull Racing arasındaki mücadelenin nasıl gelişeceğini de göreceğiz. Şu noktada herhangi bir yargıya varmak veya herhangi bir sonuç çıkarmak çok zor."

"Mercedes testlerde dayanıklılık sorunları yaşadı, ancak bu takımın ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz, bu yüzden lider olurlarsa şaşırmam."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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