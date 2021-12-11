Gasly, F2'ye girmek için para ararken Ugandalı birisi tarafından dolandırılmış

Abu Dhabi Grand Prix'sinde bir soruya yanıt veren Gasly, hayatının en büyük maceralarından birisine, GP2'de yarışmak adına bütçe bulmaya çalışırken çıktığını belirtti.

2016'da GP2'de yarışabilmek adına bütçe bulmaya çalışan Gasly, Prema ile yarışabilmek için gereken ücreti ödeme sözü veren bir sponsor ile görüşmek üzere Uganda'ya gittiğini söyledi. Fakat oraya gittiklerinde, adamdan bir daha haber alamadılar.

Gasly, ”GP2'de yarışırken, bazı sponsorlar bulmak zorundaydım ve Uganda'ya bir gezi yapmam gerekti."

"Prema ile yarışabilmek adına belli bir bütçeye ihtiyacım olduğu için, bana bu konuda sponsor olmak isteyen bir adamla tanışmam gerekiyordu."

“Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle aynı dönemdi, bu yüzden ülkede isyan çıkma riski yüksekti. Fakat eğer Prema ile yarışmak istiyorsam, para bulmam gerekiyordu ve oraya gitmeliydim."

“O zamanlar muhtemelen 19 yaşındaydım ve 24 saat içinde bilet almaya, 12 saat için oraya gitmeye ve ne yazık ki tanışmadığımız, bilinmeyen bir adamla görüşmeye karar verdik. Oraya gittik, adam gelmedi. Parayı da alamadık!”

Sponsor paketine herhangi bir destek olmadığı için bu gezi anlamsız görünse de Gasly, kendisi için değerli bir yaşam deneyimine dönüştüğünü söylüyor.

"Gerçek bir maceraydı çünkü başından sonuna kadar hiçbir şey beklendiği gibi gitmedi."

"Annemle oraya gittim ve bir an için, bir daha asla Avrupa'ya dönemeyeceğimizi düşündük. Bu insanların içinde bulunduğu yoksulluğu ve yaşadıkları şartları görmek, gerçekten akıllara durgunluk veriyordu."

“Favela'nın benzerini yaşadık ve bu, dünyanın bazı yerlerinin nasıl olduğunu ve yoksulluğun bu insanlardan bazılarını nasıl etkilediğini anlamanızı sağladı."

"Oradan parasız döndüm. Aslında uçak biletleri yüzünden para da kaybettim. Fakat iyi bir hayat dersiydi.”