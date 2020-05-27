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Formula 1 / Son dakika

Gasly, F1'in sanal yarışına katılabilir

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Gasly, F1'in sanal yarışına katılabilir
Ekleyen:
, Editör
27 May 2020 06:46

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, sanal Formula 1 yarışına katılan F1 pilotları arasına katılabilir.

Formula 1, iptal edilen veya ertelenen yarışlar yerine F1 2019 video oyununda sanal yarışlar düzenliyordu ve şimdiye kadar griddeki pek çok isim bu yarışlara katıldı.

Bu isimler arasında Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi Latifi, Antonio Giovinazzi, Alex Albon, Carlos Sainz, Valtteri Bottas ve Esteban Ocon gibi pilotlar yer alıyor.

Diğer tarafta Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Kimi Raikkonen gibi isimler bu yarışları henüz denemedi.

Dubai'de olduğu için bir simülatöre sahip olmayan Pierre Gasly, her ne kadar katılmak istese de bu yarışlarda yer alamamıştı.

Ancak Soymotor.com, Gasly'nin önümüzdeki haftalarda yapılacak sanal yarışlarda yer almaya hazırlandığını öğrendi.

Fransız pilot, Canal Plus'a yaptığı açıklamada, sanal yarışlar hakkında konuşmasa bile yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirtti.

Gasly, “Hepimiz yeniden işe başlamak için sabırsızlanıyoruz ve umarım ilk yarışı Temmuz başında, Avusturya'da yapabiliriz."

"İlk yarışı gerçekleştirdikten ve bunu iyi şartlarda yapmanın mümkün olduğunu gösterdikten sonra, bunun şampiyonanın geri kalanına kesinlikle yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.

Yeni sezonun ilk yarışının Temmuz ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Editör Kemal Şengül

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