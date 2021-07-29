Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

Fransız pilot, geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde zorlu bir hafta sonu geçirmiş ve yarışı ancak 11. sırada bitirerek takımına puan kazandıramamıştı.

Fakat Gasly, Hungaroring’de güçlü performans gösteren pilotlardan biri. Genç pilot, F1 kariyeri boyunca burada hiçbir zaman ilk 10’un dışında start almadı ve çoğu zaman iyi sonuçlar elde etti. Ayrıca Gasly, F2’de yarışırken de bu pistte galibiyet kazanmıştı.

Macaristan Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Gasly, bu pisti neden sevdiğini anlattı ve yarış için oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı.

Gasly, “Bu pisti sevmemin pek çok nedeni var. İlk olarak, oldukça teknik bir pist. Her türden viraj var: yüksek hızlı, düşük hızlı ve daha fazlası."

"Özellikle ikinci sektörü çok seviyorum, orada direksiyon hakimiyetini iyi sağlamanız gerekiyor ve bu yüzden, gerçekten performans gösterdiğinizi hissedebiliyorsunuz. Bu nedenle, en sevdiğim pistlerden biri."

"Burada hep iyi bir iş çıkardım ve umarım bu sezon sahip olduğumuz araçla bunu devam ettirebiliriz. Bunun için çok heyecanlıyım." dedi.

Ayrıca Gasly, yaz tatili öncesindeki son yarış hafta sonunda sezonun ilk yarısını yorumladı ve kendi açısından şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcı olduğunu da ekledi.

Fransız pilot, “Sanırım Formula 1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı. Bu yüzden oldukça başarılı geçti. Bu senenin başında Bakü’de podyuma çıkmayı başardım ve bence bu, ilk 10 yarışın en iyi anıydı."

"Cumartesi günleri de harika iş çıkardık, iyi sıralama turları geçirerek çoğu zaman üçüncü bölüme kaldık. Bu, büyük bir başarı. Fakat pazar günleri, bu kadar da harika değildi ama yine de ilerleme kaydettik ve bazen Ferrari'ler ya da McLaren’larla mücadele ettik."

"Ayrıca, şu anda şampiyonada Aston Martin ve Alpine’in önündeyiz. Şimdiye kadar takımlar şampiyonasında beşincilik için hiç savaşmamıştık ve hedeflerimden biri takımıma bu beşinciliği kazandırmak. Bu bizim için bir ilk olur. Bu yüzden, sezon şu ana kadar epey heyecanlı geçti.” ifadelerini kullandı.

Gasly, önümüzdeki sezon için Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko’yla takımdaki geleceği hakkında yaptığı konuşmalara da değindi ve şu yorumları yaptı: “Bence AlphaTauri'yi ileri götürmesi için takımda bir lider istiyorlar ve bu kişinin takımı gerçekten ilerletmesini umuyorlar. Şu anda, AlphaTauri ile iyi bir iş ilişkim var ve AlphaTauri'yi gerçekten geliştirmek istiyorum."

"Fakat elbette, bir sürücü olarak her zaman en iyi araçta olmak ve en iyi pozisyonlar için savaşmak istersiniz ve tartıştığımız şey de bu."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images