Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

Ekleyen:

Macaristan Grand Prix’si öncesinde konuşan Pierre Gasly, bu sezonun ilk yarısını oldukça iyi geçirdiğini ve Formula 1 kariyerindeki en iyi sezon başlangıcını yaptığını söyledi.

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

Fransız pilot, geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde zorlu bir hafta sonu geçirmiş ve yarışı ancak 11. sırada bitirerek takımına puan kazandıramamıştı.

Fakat Gasly, Hungaroring’de güçlü performans gösteren pilotlardan biri. Genç pilot, F1 kariyeri boyunca burada hiçbir zaman ilk 10’un dışında start almadı ve çoğu zaman iyi sonuçlar elde etti. Ayrıca Gasly, F2’de yarışırken de bu pistte galibiyet kazanmıştı.

Macaristan Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Gasly, bu pisti neden sevdiğini anlattı ve yarış için oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı.

Gasly, “Bu pisti sevmemin pek çok nedeni var. İlk olarak, oldukça teknik bir pist. Her türden viraj var: yüksek hızlı, düşük hızlı ve daha fazlası."

"Özellikle ikinci sektörü çok seviyorum, orada direksiyon hakimiyetini iyi sağlamanız gerekiyor ve bu yüzden, gerçekten performans gösterdiğinizi hissedebiliyorsunuz. Bu nedenle, en sevdiğim pistlerden biri."

"Burada hep iyi bir iş çıkardım ve umarım bu sezon sahip olduğumuz araçla bunu devam ettirebiliriz. Bunun için çok heyecanlıyım." dedi.

Ayrıca Gasly, yaz tatili öncesindeki son yarış hafta sonunda sezonun ilk yarısını yorumladı ve kendi açısından şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcı olduğunu da ekledi.

Fransız pilot, “Sanırım Formula 1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı. Bu yüzden oldukça başarılı geçti. Bu senenin başında Bakü’de podyuma çıkmayı başardım ve bence bu, ilk 10 yarışın en iyi anıydı."

"Cumartesi günleri de harika iş çıkardık, iyi sıralama turları geçirerek çoğu zaman üçüncü bölüme kaldık. Bu, büyük bir başarı. Fakat pazar günleri, bu kadar da harika değildi ama yine de ilerleme kaydettik ve bazen Ferrari'ler ya da McLaren’larla mücadele ettik."

"Ayrıca, şu anda şampiyonada Aston Martin ve Alpine’in önündeyiz. Şimdiye kadar takımlar şampiyonasında beşincilik için hiç savaşmamıştık ve hedeflerimden biri takımıma bu beşinciliği kazandırmak. Bu bizim için bir ilk olur. Bu yüzden, sezon şu ana kadar epey heyecanlı geçti.” ifadelerini kullandı.

Gasly, önümüzdeki sezon için Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko’yla takımdaki geleceği hakkında yaptığı konuşmalara da değindi ve şu yorumları yaptı:  “Bence AlphaTauri'yi ileri götürmesi için takımda bir lider istiyorlar ve bu kişinin takımı gerçekten ilerletmesini umuyorlar. Şu anda, AlphaTauri ile iyi bir iş ilişkim var ve AlphaTauri'yi gerçekten geliştirmek istiyorum."

"Fakat elbette, bir sürücü olarak her zaman en iyi araçta olmak ve en iyi pozisyonlar için savaşmak istersiniz ve tartıştığımız şey de bu."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Önceki haber

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

2 s
2
Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

3 s
3
Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

1 s
4
Formula 1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

32 dk
5
Formula 1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

1 s
Son Haberler
Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”
F1

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

3dk
Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
F1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

32dk
Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”
F1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

1 s
Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"
F1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

1 s
Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
F1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

2 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
Formula 1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak” Britanya GP
Formula 1

Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”
Formula 1

Gasly: “Şampiyonada Alpine ve Aston Martin ile mücadele ediyoruz”

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”
MotoGP MotoGP

Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”

Son Haberler

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “F1’de şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcımdı”

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Macaristan GP'sinden önce ülkedeki anti-LGBT yasası hakkında konuştu

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Verstappen, F1 kariyerinin ilk zamanlarındaki gibi hatalar yapmayı bıraktı”

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.