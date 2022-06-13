Gasly: "F1, sürücüleri 30 yaşında baston kullanacak hale gelmekten kurtarmalı"

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Yeni nesil 2022 araçları, yere olabildiğince yakın olmalarını gerektiren zemin etkisinin geri dönüşü oldu. Bu da, çoğu takım içi araçların yüksek hızlarda dalgalanmasına sebep oldu.

Azerbaycan Grand Prix'si hafta sonunda bu problem yeni bir seviyeye ulaştı ve sürücüler, dalgalanma nedeniyle bel ağrısı yaşadıklarını söylediler.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarışta "acıdan dişlerini sıktığını" söyledi ve takım patronu Toto Wolff, F1'in olası sakatlanmalara karşı bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Gasly, AlphaTauri ile çizgiyi beşinci geçti ve sezonun en iyi sonucunu elde etti. Fakat F1 kariyeri boyunca bir yarışı hiç bu kadar "sert" bulmadığını söyledi.

Gasly, "Bu sağlıklı değil. Her seans öncesinde ve sonrasında fizyoterapi seansları geçirdim çünkü omurga disklerim sıkıntı yaşıyordu. Tam anlamıyla hiç süspansiyonunuz yok. Bu omurganızı acıtıyor."

"Takım bana 'Ayardan ödün verebilir miyiz? diye soruyor ve ben performans için kendi sağlığımdan ödün veriyorum. Bunu da her zaman yapacağım çünkü bir pilotum ve her zaman olabilecek en hızlı aracı isterim. Fakat FIA'nın bizi sağlık ve performans arasında bir yere koyması gerektiğini düşünmüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sıkıntılı kısım da bu ve kesinlikle sürdürülebilir bir durum değil. Biz de bunu sürücüler brifinginde konuştuk ve bu problemi dile getirerek bizi 30 yaşında baston kullanacak hale gelmekten kurtarmaları için bir çözüm bulmalarını istedik." dedi.

Hamilton, Bakü yarışından sonra dalgalanma çok kötü olduğu için aracının kontrolünü kaybetmekten korktuğunu söyledi. Takım arkadaşı George Russell ise bazen frenleme noktalarını bulmakta zorlandığını söyledi.

Gasly, dalgalanmanın araç üzerindeki etkisini aynalar "deli gibi sarsıldığı" için görebildiğini söyledi ve görüşün "gerçekten kötü" olduğunu belirtti.

Gasly, "Bazen araç kendi kendine hareket ediyor çünkü direksiyon sarsılıyor."

"O hızda bu kolay değil. Yılın sonuna kadar düzeltebileceklerini düşünmüyorum ama umarım gelecek yıl için düzelir." dedi.