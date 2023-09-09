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Formula 1 Haberler

Gasly, F1 padoğundaki taraftar saldırısı için harekete geçilmesini istiyor

Alpine pilotu Pierre Gasly, Monza'da yaşanan olayların ardından Formula 1 taraftarlarına padokta daha itidalli olmaları çağrısını yineledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Crowds gather as Italian PM Giorgia Meloni visits the paddock

2023 sezonunun son Avrupa yarışı olan İtalya Grand Prix padoğu hafta sonu boyunca VIP'ler ve konuklarla dolup taştı.

Monza hafta sonuna katılan 304.000 taraftarın bir parçası olan padok misafirlerinin sayısı, F1'in ne kadar popüler hale geldiğinin bir göstergesiydi.

Öte yandan, bu durum sürücülerin ve ekiplerin çalışma alanlarında hareket etmelerini de zorlaştırdı. Motorsport.com, mekanikerlerin yollarına çıkan insan sayısı nedeniyle ekipmanları hareket ettirmekte sık sık zorlandıklarını fark etti.

İzinsiz girişler takımların misafirperverlik birimlerine de sıçradı ve Alpine'den Gasly, dinlenme odasının kapısını çalan rastgele insanlar nedeniyle alarma geçti.

Fransız pilot, sürücülerin taraftarlardan gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtirken, daha fazla saygı gösterilmesi ve taraftarların takımlara işlerini yapabilmeleri için alan tanıması çağrısında bulundu.

Gasly, "Taraftarları seviyorum ve her zaman uğrayıp biraz zaman ayırmayı seviyorum. Ama tabii ki burası bizim çalışma ortamımız." 

Crowds gather as Italian PM Giorgia Meloni visits the paddock

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni padoku ziyaret ederken kalabalık toplanıyor

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

"Bazen etrafta dolaşmak ve aldığımız taahhütlere zamanında yetiştiğimizden emin olmak biraz zor oluyor çünkü dakika dakika ilerliyoruz ve burası kesinlikle en yoğun pit alanlarından biri."

"Çok keyifli, ancak bazen motorhome'daki dinlenme odasının kapısını çalan insanlar bile oluyor, oraya nasıl geldiklerini merak ediyorsunuz."

"Dolayısıyla [insanların] düzgün çalışmamız için gereken alanı bize tanımaları gerekiyor." dedi.

Taraftar erişimi konusu ilk kez gündeme gelmiyor; aşırı kalabalık geçen yılki Meksika Grand Prix'sinde de sorunlara yol açmıştı.

Gasly, Meksika'da padokta yürürken sırt çantasının açıldığını fark etti.

O sırada McLaren pilotu Lando Norris daha fazla saygı gösterilmesini isteyen birkaç sürücüden biriydi.

Gelecek ay yine F1'e ev sahipliği yapacak olan Meksika'da Norris, "Hayranların sporculara bu kadar yakın olabildiği başka bir spor dalı olmadığını söyleyebilirim."

"Ancak diğer sporların çoğunda daha saygılı görünüyorlar. Bu [saygıyı] daha sık göstermeleri gerekiyor. Bu kadar basit." demişti.

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