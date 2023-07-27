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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Gasly, eski dostu Hubert'i bir koşu etkinliğiyle anacak

Alpine pilotu Pierre Gasly, dört yıl önce vefat eden Anthoine Hubert'i anmak için bu akşam bir koşu düzenleyecek.

Altay Gök
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Pierre Gasly, Toro Rosso, lays flowers in memory of Anthoine Hubert, who passed away at this spot in 2019

Bir zamanların en umut vadeden genç yeteneklerinden Anthoine Hubert, 2019 sezonunda Belçika'daki F2 yarışında gerçekleşen büyük kazada hayatını kaybetmişti.

Başta çok yakın olduğu Gasly olmak üzere Esteban Ocon ve Charles Leclerc gibi isimlerle birlikte büyüyen Hubert, vefatından dört sene geçse dahi çocukluk arkadaşları tarafından asla unutulmuyor.

Her yıl Belçika GP'sinden önce Hubert'in vefat ettiği alana çiçek bırakan Gasly, bu yıl arkadaşını farklı bir etkinlikle anacak.

Kısa süre önce F1, F2 ve F3 padoğunda görevli herkese bir davetiye gönderen Fransız sürücü, herkesi "Anthoine İçin Koş" isimli bir etkinliğe davet etti.

Perşembe akşamı gerçekleşecek etkinlik kapsamında tüm davetliler Spa pistinin etrafında koşarak hem Hubert'i, hem de geçen ay yine Spa'da hayatını kaybeden Dilano Van't Hoff'u anacaklar.

Etkinlik hakkında konuşan Gasly, "Ben duygusal biriyim. Sanırım bazı mekanları duygularımla ilişkilendiriyorum ve Spa'da hayatımın en kötü duygularını yaşadım."

"Ancak burası en sevdiğim pistlerden biri, oldukça çelişkili bir durum."

"Burada yarışmaktan zevk alıyorum, fakat padoktaki merdivenleri inerken ailem bana kötü haberi verdiğinde hissettiklerimi asla unutamam."

"Elbette zor ama yaptığımız sporu kabul ediyorum ve bunlarla yaşamak zorundasınız. Ne kadar üzücü olsa da bu hayatın bir parçası."

Hubert vefat etmeden önce Renault sürücü akademisinin bir üyesiydi, dolayısıyla Gasly kadar Alpine de koşuya destek veriyor.

Koşu hakkında da konuşan Gasly, "Herkes Anthoine ile ne kadar yakın olduğumu biliyor ve sanırım herkes onun takımla ne kadar yakın olduğunu da biliyor."

"Etkinlik birkaç hafta önce meydana gelen trajik olaydan çok önce organize edilmişti, ancak böyle şeyler olduğunda sporun bir parçası olan herkesin bir araya gelmesinin harika olduğunu düşünüyorum." dedi.

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