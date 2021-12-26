Gasly: "2021, F1'deki en iyi sezonumdu"

Çalkantılı bir Formula 1 kariyerine sahip olan Pierre Gasly, Formula 1'e Toro Rosso ile girmesinden kısa bir süre sonra Red Bull'a geçmişti. 12 yarış sonra Toro Rosso'ya geri dönen Fransız pilot, o günden bu yana İtalyan ekiple mücadele ediyor.

Gasly, takıma geri döner dönmez çok iyi bir form yakaladı ve 2019'un sonunda ilk podyumunu aldı. 2020'de ilk galibiyetini alırken, bu formunu 2021'e de taşıdı.

Fransız pilot, karşısına çıkan fırsatları değerlendirip, Bakü'de podyuma çıkmayı başardı. Bu performansla yılı Mercedes, Red Bull, Ferrari ve McLaren sürücülerinin ardında dokuzuncu bitirdi ve adeta AlphaTauri'yi tek başına taşıdı.

Özellikle tek tur temposu anlamında çarpıcı bir iş yapan Gasly, düzenli olarak ilk ona hatta ilk altıya girmeyi başardı. Çaylak takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya da sadece bir kez geçildi.

2021'in şimdiye kadarki en iyi sezonu olup olmadığı sorulduğunda, Gasly "Objektif olursak evet, öyle görünüyor."

"İlk üç sezonuma kıyasla sezon boyunca en çok puan aldığım yılın bu olduğunu ve biraz daha geliştiğimi hissediyorum."

"Takımla daha tutarlı, daha hızlı ve daha iyi çalıştım. Onlarla üst üste ikinci yılımı geçirmek de açıkça yardımcı oldu. Bu yüzden en iyi yılımın bu olduğunu düşünüyorum."

"Bu sporda deneyim sizi daha iyi yapar, bu yüzden [umarım] gelecek yıl ileriye doğru atılmış bir başka adım daha olacak."

"Elbette her zaman her alanda gelişebilirsiniz ama bu yıl gerçekten inanılmazdı.”

"Tüm sezondan, 22 yarışın 22'sinden de keyif aldığımı söylemem gerekiyor. Bir yarış hafta sonuna puanlar için savaşacağımı, Ferrari ve McLaren ile yarışacağımı bilerek gelmek farklı tarzda bir his."

"Bu, tüm yıl boyunca çok hoşuma gitti ve umarım gelecek yıl da böyle olur."

Gasly geçen sezon 75 puan toplarken, bu yıl 110 puan topladı.