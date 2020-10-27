Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"

paylaşım
yorumlar
Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"
Ekleyen:

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Portekiz GP'de güçlü bir beşincilik elde etmesinin ardından, her zamandan daha iyi sürdüğünü söyledi.

Fransız sürücü, Cuma günü yaşadığı motor yangınının ardından Cumartesi günü yedek şasiye geçiş yaptı.

Gasly, sıralamalarda 9. olmasının ardından startta Kimi Raikkonen'e geçilerek bir sıra geriledi. Buna karşı çok çok iyi yükseliş gösteren Gasly, sondan ikinci turda Sergio Perez'i geçerek 5. olmayı başardı.

Gasly, şampiyonada Alex Albon'un bir puan gerisinde 9. sırada yer alıyor.

Sky F1'e konuşan Gasly, "Bu sene en iyi performansımı gösterdiğimi söylemem adil olur. Açıkçası artık daha fazla deneyimle hafta sonunu farklı ve daha iyi şekilde idare edip daha fazlasını alabiliyorum."

"Bu yüzden en iyi sezonum olduğunu söylemek adil olur. Daha gelişebileceğim bir çok alan var ancak her şey iyi ilerliyor. Takım da iyi performans göstermem için gereken her şeyi yapıyor. Bu açıdan iyi bir çalışma ilişkisine sahibiz."

"Bizim için harika bir yarış oldu ve dediğim gibi şu anda gerçekten güçlüyüz. Geçen hafta 6. oldum, bu hafta 5. Bu yüzden dürüst olmalıyım ki Pazar günleri araçtan mümkün olan her şeyi almayı başardık."

"Kendim de çok iyi seviyede performans gösterdiğimi hissediyorum. Bu şekilde zorlamaya devam edeceğim." dedi.

 

Gasly, Portekiz yarışında aracının nasıl bu kadar iyi performansa sahip olduğunu açıklayamadığını belirtti.

Gasly, "Bu nasıl oldu bilmiyorum. Çok rekabetçiydik. Yarıştan gerçekten keyif aldığımı söylemek zorundayım. Kokpit içerisinde çok eğlenceliydi. Renault'ları, McLaren'leri ve Racing Point'den Sergio Perez'i geçebildiğimiz için gerçekten mutluyum."

"Özellikle de Cuma akşamı ekibin yaptığı yoğun çalışmanın ardından çok mutluyum. Bir saat uyudular. Herkes, tamamen yeni bir araç hazırlamamızın ardından gerçekten yorgundu. Bu yüzden onlara beşinciliği getirdiğim için memnunum."

"Şasiyi değiştirdiğinizde her zaman düşünceli olursunuz. İyi de olabilir, kötü de." dedi.

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"

Önceki haber

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar AlphaTauri
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"

Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"

Di Resta: "Ocon, Gasly'e dikkat etmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Di Resta: "Ocon, Gasly'e dikkat etmeli"

Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Portekiz GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Portekiz GP: Pilot performans puanları

Son Haberler

Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?
F1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

3s
2
Formula 1

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

2s
3
Formula 1

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"

1s
4
Formula 1

Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"

5
Formula 1

Di Resta: "Ocon, Gasly'e dikkat etmeli"

Son Haberler

Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"
F1

Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"
F1

Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi
F1

Norris, "aptalca" yorumları nedeniyle özür diledi

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?
F1

Ferrari'nin Vettel'e "köstek olması" neden mantıklı değil?

Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"
F1

Massa: "Schumacher daha çalışkandı, Hamilton ise daha yetenekli"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları 07:49
Formula 1

F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotları

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.