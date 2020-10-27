Gasly: "En iyi dönemimi geçiriyorum"

Fransız sürücü, Cuma günü yaşadığı motor yangınının ardından Cumartesi günü yedek şasiye geçiş yaptı.

Gasly, sıralamalarda 9. olmasının ardından startta Kimi Raikkonen'e geçilerek bir sıra geriledi. Buna karşı çok çok iyi yükseliş gösteren Gasly, sondan ikinci turda Sergio Perez'i geçerek 5. olmayı başardı.

Gasly, şampiyonada Alex Albon'un bir puan gerisinde 9. sırada yer alıyor.

Sky F1'e konuşan Gasly, "Bu sene en iyi performansımı gösterdiğimi söylemem adil olur. Açıkçası artık daha fazla deneyimle hafta sonunu farklı ve daha iyi şekilde idare edip daha fazlasını alabiliyorum."

"Bu yüzden en iyi sezonum olduğunu söylemek adil olur. Daha gelişebileceğim bir çok alan var ancak her şey iyi ilerliyor. Takım da iyi performans göstermem için gereken her şeyi yapıyor. Bu açıdan iyi bir çalışma ilişkisine sahibiz."

"Bizim için harika bir yarış oldu ve dediğim gibi şu anda gerçekten güçlüyüz. Geçen hafta 6. oldum, bu hafta 5. Bu yüzden dürüst olmalıyım ki Pazar günleri araçtan mümkün olan her şeyi almayı başardık."

"Kendim de çok iyi seviyede performans gösterdiğimi hissediyorum. Bu şekilde zorlamaya devam edeceğim." dedi.

Gasly, Portekiz yarışında aracının nasıl bu kadar iyi performansa sahip olduğunu açıklayamadığını belirtti.

Gasly, "Bu nasıl oldu bilmiyorum. Çok rekabetçiydik. Yarıştan gerçekten keyif aldığımı söylemek zorundayım. Kokpit içerisinde çok eğlenceliydi. Renault'ları, McLaren'leri ve Racing Point'den Sergio Perez'i geçebildiğimiz için gerçekten mutluyum."

"Özellikle de Cuma akşamı ekibin yaptığı yoğun çalışmanın ardından çok mutluyum. Bir saat uyudular. Herkes, tamamen yeni bir araç hazırlamamızın ardından gerçekten yorgundu. Bu yüzden onlara beşinciliği getirdiğim için memnunum."

"Şasiyi değiştirdiğinizde her zaman düşünceli olursunuz. İyi de olabilir, kötü de." dedi.